La chanteuse country de Nashville Ruthie Collins trouve Cold Comfort en quarantaine sur la ferme du Surrey

Une chanteuse de Nashville, forcée de mettre en quarantaine dans une ferme du Surrey après avoir été bloquée par le verrouillage, a gagné un nouveau public après des concerts en direct de la grange à chevaux qui est devenue sa maison temporaire.L’artiste Rising Country Ruthie Collins s’est envolée pour l’Angleterre pour jouer un concert à Putney. À son arrivée, le Premier ministre a annoncé un nouveau verrouillage national et l’émission a été supprimée. Idylle rurale pour la chanteuse country américaine À la recherche d’un cadre «country» convenable pour s’isoler, Mme Collins a trouvé un logement sur une ferme dans le village de Horley, via Airbnb.Ruthie Collins chante aux animaux de la ferme du Surrey (photo: Ruthie Collins) Pour lutter contre la solitude de la vie avec juste des moutons et un poney Shetland pour compagnie, elle a commencé à écrire des chansons et à diffuser un «concert de quarantaine» hebdomadaire en direct de la grange.Les performances ont été un tel succès, Mme Collins a prolongé son séjour à la ferme.Sound Lounge club showElle deviendra la première artiste américaine à jouer une salle de concert au Royaume-Uni depuis lo ckdown samedi soir quand elle fait la une d’un concert payant diffusé en direct du Sound Lounge Club, un nouveau lieu de musique roots situé à proximité de Sutton. «Je vis dans une ancienne grange à chevaux du XVIIe siècle. Tout ce que j’ai pour compagnie, ce sont des moutons et un mini poney Shetland », a déclaré Miss Collins à i. «Si je devais mettre en quarantaine en Angleterre, je voulais trouver un endroit avec des pâturages. C’est un endroit magnifique et inspirant. Je n’avais aucune idée de l’endroit où se trouve quoi que ce soit à Londres, mais les anges d’Airbnb s’occupaient de moi. »Le chanteur, qui a grandi dans une ferme du nord de l’État de New York, a été inspiré pour écrire des chansons par l’expérience.« Je n’ai pas vu un âme en jours et je chante pour le poney et les moutons qui me suivent. C’est le public le plus attentif que j’ai eu depuis mars. »« Mais grâce au don de la technologie, j’ai pu diffuser en direct un concert de quarantaine hebdomadaire depuis la grange. »Ode à Boris« J’ai écrit une chanson la nuit Boris a annoncé le verrouillage appelé Closer To You, c’est comme s’il était mon petit-ami et je suis tellement en colère contre lui: «J’ai volé à travers le monde pour te voir mais je ne peux pas…» »La vie à la ferme a jeté quelques surprises. «Il y a une mitrailleuse de la Seconde Guerre mondiale dans le puits. L’histoire est que les agriculteurs l’ont jeté là-bas au cas où ils seraient capturés par des Allemands envahisseurs. »Mlle Collins, qui a trouvé un public britannique après avoir été défendue par le DJ de Radio 2 Bob Harris dans son émission country, a ajouté:« J’ai toujours voulu venir à Grande-Bretagne – Je serais heureux de mettre en quarantaine pendant six semaines juste pour jouer devant un public en direct dès maintenant. Lockdown « un choc » La chanteuse devait jouer des concerts au Royaume-Uni au printemps pour soutenir son nouvel album Cold Comfort, mais ils ont dû être annulés.Elle a accepté la réservation de Putney en pensant qu’elle serait au moins capable de chanter pour un petit groupe social. «J’ai été choquée lorsque le verrouillage total a remplacé les gradins», admet-elle. «Je suis reconnaissant de ne pas avoir simplement jeté l’éponge et de rentrer à la maison.» Pas de regrets sur «l’aventure» «Ça a été une aventure et vivre près de la nature permet d’éliminer une partie de l’anxiété et de la peur de la situation.» Ce soir spectacle au Sound Lounge, avec le soutien de Hannah White et Tim Prottey-Jones, anciennement des stars de la country britannique The Wandering Hearts, promet un léger retour à la civilisation. «Il y aura une vraie scène et un système de son et une équipe de tournage. Je suis ravie qu’ils aient trouvé un moyen sûr de mettre en scène la série et j’espère qu’il y aura plus de fans à regarder virtuellement qu’il n’aurait pu l’être en personne. »Mlle Collins dit qu’elle prévoit maintenant de rester en Angleterre« jusqu’à Thanksgiving (26 novembre ) »Et continuera à« donner des concerts aux moutons ». La performance de Ruthie Collins, soutenue par Hannah White et Tim Prottey-Jones, sera diffusée en direct depuis le Sound Lounge de Londres samedi (14) à partir de 19h30. Billets à 9,99 £ sur www.webgig.tv L’album de Ruthie Collins Cold Comfort est sur Curb Records Le premier single solo de Tim Prottey-Jones, Bite The Bullet, sort le 27 novembre

CSA Box Doccia Ginevra au-dessus de la baignoire S.A3P+L en Acrylique 4 Portes Sur Mesure - bla Boî.te Sopravasca Ginevra sv A.3P + L dans Acrylic 4 Portes TAILOR-MADE Porte de baignoire à. trois portes à. ouverture rabattable et une porte fixe. Tous les profils sont relié.s par des piè.ces en plastique, faç.onné.es pour é.viter tout type d&rsqu

Tommy Hilfiger Pull col rond Tommy Hilfiger en coton gris brodé de la marque ton sur ton - GRIS - GRIS - - Coton (100%) - Gris chiné-

Tommy Hilfiger Pull col rond Tommy Hilfiger en coton gris brodé de la marque ton sur ton - GRIS - XL GRIS - - Coton (100%) - Gris chiné-

Tommy Hilfiger Pull col rond Tommy Hilfiger en coton gris brodé de la marque ton sur ton - GRIS - M GRIS - - Coton (100%) - Gris chiné-

Emporio Armani Lot de 2 boxers longs Emporio Armani en coton stretch noir brodés sur la ceinture - NOIR - NOIR - Lot de 2 Boxers Emporio Armani- Coton (95%), élasthanne (5%)- 2 modèles noirs- Coupe fermée- Ceinture élastiquée noire estampillée

Emporio Armani Lot de 2 boxers longs Emporio Armani en coton stretch noir brodés sur la ceinture - NOIR - S NOIR - Lot de 2 Boxers Emporio Armani- Coton (95%), élasthanne (5%)- 2 modèles noirs- Coupe fermée- Ceinture élastiquée noire estampillée