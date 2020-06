La chanteuse Britney Spears souffre beaucoup dans sa vie !!! Lisez tout sur son histoire de vie tragique !!!

Il semble que la vie des célébrités ne soit pas toujours colorée. Ils ont peut-être obtenu tout ce qu’ils voulaient dans leur vie. Ils gardent également un visage souriant toujours dans le public. Mais cela ne signifie pas qu’ils sont toujours heureux de l’intérieur. Un tel cas est celui de Britney Spears qui est l’une des chanteuses les plus populaires. Cependant, les gens ne savaient pas grand-chose de sa vie réelle et de tout ce qu’elle avait traversé dans la vie.

Britney Spears n’est pas une enfance si idéale

Lorsque les parents de Britney Spears se sont séparés, elle était en fait ravie et a dit que c’était la meilleure chose qui soit arrivée dans sa vie. Ils se disputaient tous les deux et elle l’avait vu depuis un très jeune âge. Cela avait laissé un impact sur son esprit et sa vie. Son père était un alcoolique à cause duquel des disputes fréquentes se produisent avec sa mère. Son père a également tenté une fois de décoller avec elle après une dispute.

Britney Spears souffre de dépression

On a vu en 2007 que le chanteur ne se débrouillait pas si bien et était tombé du haut des classements et avait également fait une crise publique. De nombreux tabloïds ont également signalé qu’elle souffrait de troubles mentaux.

Une source proche d’elle a déclaré à Mirror, «elle se réveillait la nuit dans la peur et souvent« avait du mal à dormir »lors de sa tournée européenne en 2000. Ces conditions ne vivaient pas dans le vide. L’histoire familiale, la vie personnelle et les pressions professionnelles extrêmes de Spears ont toutes joué un rôle dans ce qui s’est avéré être un effondrement dévastateur d’une véritable «poupée originale».

Britney Spears a également connu de nombreuses autres difficultés et problèmes dans sa vie. Mais, malgré tout, elle a réussi à s’élever au-dessus de tout et à resplendir dans sa vie. Elle s’est attaquée à tout ce que la vie lui lançait et c’est ce qui l’a façonnée aujourd’hui pour devenir une meilleure personne.