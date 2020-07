La chanteuse Benee met son cœur là où est sa bouche

La chanteuse révolutionnaire de Kiwi, Benee, a conquis les cœurs du monde entier avec son tube viral Supalonely, écrit en réponse à la fin d’une relation.

Le travail d’un chanteur va droit au cœur lorsqu’il essaie de capturer l’essence d’une émotion, que ce soit à travers ses paroles, ses mouvements ou les sentiments qu’il transmet avec sa voix.

Pour la chanteuse kiwi née à Auckland, Benee – de son vrai nom Stella Rose Bennett – toutes ces facettes du métier de chanteuse ont fusionné dans la création de sa sortie internationale révolutionnaire, un hymne sincère à la solitude appelé « Supalonely ».

Benee, qui a couronné l’année dernière son chemin vers le succès avec quatre NZ Music Awards – à savoir le single de l’année, le meilleur artiste solo, le meilleur artiste de percée et le meilleur artiste pop – a parlé de la genèse émotionnelle de Supalonely et de la façon dont elle a collaboré avec l’auteur-compositeur Jenna Andrews et le producteur Josh Fountain pour créer la chanson sur la dernière édition de la série d’origine musicale révolutionnaire, Beat x Beat.

«L’inspiration derrière« Supalonley »était une rupture», dit Benee, 20 ans. «Je suis arrivé à Los Angeles et j’allais y rester pendant un mois et j’ai en quelque sorte rompu avec mon petit ami environ une semaine avant d’y aller. Et je me sentais juste super seul, et je suis entré dans une session [last year]avec Josh et Jenna et nous nous sommes dit: «Faisons un triste banger». »

Et c’est ce que l’équipe a fait, en créant une première version studio de la chanson en environ six heures. Mais, passez à mars de cette année, et la nuit avant un verrouillage du coronavirus et Benne a décidé que la chanson avait besoin d’une sensation plus lente et plus intime.

«Je voulais juste rendre ça un peu triste et montrer, comme, l’ambiance que je ressentais quand j’écrivais la chanson», dit-elle.

Il s’avère que c’est cette version plus intime qui a maintenant fourni à Benee une chanson qui est non seulement devenue virale mais qui s’est établie en tant que chanteuse avec à la fois un public mondial et un potentiel illimité.

«De nombreuses personnes m’ont contacté en lock-out, m’ont envoyé des messages et m’ont envoyé comme des vidéos d’eux dansant sur ma chanson et tout. C’était vraiment cool de voir comment ils se connectaient aux paroles alors qu’ils étaient un peu seuls, tristes et coincés à la maison », se souvient Benee.

Benee dit que l’expérience a aidé à aiguiser son instinct de chant et de musique, et a mis en évidence la nécessité d’écouter ses propres émotions lorsqu’il s’agit de définir la hauteur et le ton d’une chanson.

«C’est comme un bébé», dit-elle. «Et vous, genre, vous les mettez en quelque sorte dans le monde et vous n’avez aucune idée de ce qui va leur arriver. Et puis, quand de bonnes choses leur arrivent, c’est juste, genre, ouais. Vous allez peu de choses. Vous faites votre petit truc.

La vidéo fait partie de la série Beat x Beat, dans laquelle Beats révèle comment certains des plus grands artistes du monde créent leurs morceaux. Parmi les autres musiciens de la série figurent Selena Gomez, Sampa the Great, Ariana Grande, Charli XCX, Bad Bunny, Natanael Cano, Kendrick Lamar, Coldplay, Disclosure, Ruel, Ali Gatie, Hamza, Kitschkrieg, Noah Cyrus, Rudimental, JJ Lin et Lu1.

Benee est également le dernier musicien et le premier artiste néo-zélandais à rejoindre la liste des artistes «Up Next» d’Apple Music.

Lancé en 2017, Up Next d’Apple Music est une initiative mensuelle qui vise à identifier, présenter et élever les talents émergents. Les artistes précédents à figurer dans le programme incluent Billie Eilish, Bad Bunny, Megan Thee Stallion, Juice WRLD, 6lack, Daniel Caesar, Summer Walker, Tierra Whack, Koffee, Khalid, Don Toliver, Burna Boy et HER