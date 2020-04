La chanson «Coffee», la vidéo est mon ode aux femmes noires – betanewsfr

Par MESFIN FEKADU

NEW YORK (AP) – Kelly Rowland dit que son nouveau single « Coffee » et son clip vidéo d’accompagnement est son « ode à la beauté des femmes noires ».

Il y a deux semaines, Rowland a fait ses débuts sur la piste et la vidéo R&B venteuse mettant en vedette des femmes noires dans un éventail de nuances et de couleurs.

« Je voulais juste que ce soit une expression de la beauté noire et des différentes variations et tons et formes du corps », a déclaré Rowland, qui a tourné la vidéo à Miami à la fin de l’année dernière. «J’ai été vraiment inspirée par les femmes noires.»

La chanteuse lauréate d’un Grammy a déclaré qu’elle avait commencé à travailler sur «Coffee» en 2017, mais qu’elle avait joué sur le morceau, qui a été co-écrit par Syd du groupe alternatif de R&B The Internet.

«J’ai été très particulier après avoir eu mon fils à propos de ce que je disais et à quel point c’était bon parce que je voulais le rendre fier», a déclaré Rowland, qui a accouché en 2014. «J’ai été extrêmement dure avec moi-même.»

Dans une interview avec l’Associated Press, Rowland, 39 ans, parle du café – la chanson et la boisson – ainsi que de la signature avec la société Roc Nation de Jay-Z pour la gestion et la vie en quarantaine.

_______

AP: Il y a eu une réaction très chaleureuse à «Coffee» et à sa vidéo. Qu’est-ce que cela te fait ressentir?

ROWLAND: Le matin où il est sorti, j’avais ce très gros poids sur la poitrine. Je suis littéralement arrivé dans mon placard et j’ai pleuré parce que je me disais: «C’est ce dont je me souviens de l’anxiété et de tout ce que je ressentais», mais celui-ci était un peu différent. C’est parce que je suis en affaires depuis plus de 20 ans et c’était comme un immense sentiment de gratitude. Quand j’ai commencé à voir, que ce soit mes fans ou de nouvelles personnes, ou que je vois des danseurs mettre du mouvement sur la chanson, c’est vraiment quelque chose à prendre et à célébrer et à en être reconnaissant. Cela pourrait être complètement différent. Je ressens un immense sentiment de gratitude qui me donne littéralement une boule dans la gorge. Vous ne prenez rien pour acquis. Ce n’est vraiment pas le cas.

AP: Êtes-vous un grand buveur de café?

ROWLAND: Je suis une fille à la crème glacée au café. Chaque fois qu’il y a un affogato fermé, mon nom y figure. J’aime quand c’est glacé. J’aime le café glacé et je le bois avec du whisky.

AP: Comment va l’album?

ROWLAND: Je suis très excité par cet album. Je suis excité par le fait que les années qu’il m’a fallu pour trouver le tempo. … Tout l’album n’est pas à la hausse, mais je suis ravi de partager mon tempo. J’ai l’impression d’avoir toujours des médiums et des disques plus lents mais oui, je suis prêt à danser. Surtout quand nous sortons de tout cela, nous devons danser.

AP: Avez-vous terminé l’album?

ROWLAND: J’ai au moins un disque de plus à faire. Dans mon instinct, j’ai l’impression d’avoir encore un album à faire.

AP: Et vous êtes techniquement un artiste indépendant maintenant?

ROWLAND: Oui, pour l’instant. Il y a eu des appels vraiment sympas. En même temps, c’est un espace et un temps si différents dans la musique maintenant. Je pense que dans ma tête, il s’agit de tout naviguer. Je suis définitivement indépendant. C’est quelque chose que j’aime vraiment, vraiment et il y a quelque chose là où vous vous dites: « Oh, j’ai besoin d’un peu plus d’argent budgétaire pour exécuter une partie de cela. » Je dis toujours que Dog’on Destiny’s Child m’a mis en place parce que nous avions des visuels. Les gens disent: « Tu vas sortir une chanson sans visuels? » Maintenant que j’ai sorti ‘Coffee’, les gens disent: “OK, qu’allons-nous faire ensuite? Quel visuel allons-nous obtenir ensuite? » Je ressens donc cette pression, mais je veux juste prendre un peu plus de calme pour moi.

AP: Cet album est-il passé par Roc Nation?

ROWLAND: Roc Nation est ma société de gestion.

AP: Et c’est nouveau?

ROWLAND: C’est nouveau.

AP: Comment est-ce arrivé?

ROWLAND: C’est de la famille et c’est arrivé. Ça a vraiment fonctionné et ça marche très bien jusqu’à présent. Mon équipe, j’ai une super équipe. Cela ne veut pas dire que je n’avais pas une grande équipe auparavant, j’avais une grande équipe avant. Vous évoluez, vous passez à autre chose et c’est vraiment ça et Roc Nation est à la maison maintenant.

AP: Qu’avez-vous fait de votre temps à la maison?

ROWLAND: Je souhaite que j’aurais appris à travailler ProTools. Je pense que maintenant, ça donne vraiment envie d’apprendre. Vous regardez des artistes comme, j’ai entendu Ariana Grande le faire. J’ai entendu Trey Songz le faire. Il y a tellement d’artistes différents qui se disent «Ouais, je vais refaire ça» et ils gèrent leurs propres sessions. Je me dis: « Pourquoi n’ai-je pas appris comment faire ça? » C’est probablement mon prochain objectif: apprendre à m’enregistrer parce que j’aurais pu faire tellement de choses. On m’a envoyé des chansons depuis ma mise en quarantaine et j’attends littéralement que mon ingénieur sorte de sa quarantaine.

AP: Aviez-vous une date butoir pour sortir l’album?

ROWLAND: Non. Le fait est qu’avant la quarantaine, nous étions à la fin du dossier. C’est à ce moment-là que vous souhaitez rendre des disques, parler à des scénaristes et des producteurs, lancer tout le processus de fin. Ce n’est pas qu’il a ralenti, mais a certainement rendu les choses un peu plus difficiles à naviguer. On a ça. Nous l’avons eu, mais certainement, définitivement cette année. Je n’attends plus. Je ne perds plus de temps. Je le fais cette année.