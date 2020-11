La chaîne scolaire demande la fin du quartier rouge légal à Leeds après la sollicitation des élèves

Une chaîne d’écoles a exigé la fin d’un quartier rouge légalisé à Leeds parce qu’elle prétend que cela nuit à la vie des élèves qui se rendent à l’école. Le GORSE Academies Trust, qui gère 11 écoles, a déclaré que des étudiants traversant la «zone gérée» dans la région de Holbeck à Leeds avaient été sollicités et avaient été témoins de la consommation de drogue, y compris des aiguilles laissées éparpillées sur les trottoirs. Les parents ont eu peur pour leurs enfants lorsqu’ils ont quitté leur domicile, selon la fiducie. La zone a été introduite en 2014 par Safer Leeds, un partenariat entre la police du West Yorkshire et le conseil municipal de Leeds. Il est proche de la Ruth Gorse Academy, l’une des écoles secondaires de la fiducie, avec environ 150 étudiants qui traversent la zone deux fois par jour. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à des «personnages désagréables» Les membres conservateurs du conseil municipal de Leeds ont soumis une motion qui sera mise aux voix mercredi appelant à repenser la zone. Sir John Townsley, directeur général du GORSE Academies Trust, a déclaré: «La zone attire dans notre ville des personnages peu recommandables qui autrement ne seraient pas là et légitime l’exploitation et la dégradation des femmes d’une manière totalement inacceptable en 2020. Nos familles ne vous sentez pas en sécurité, et cela s’intensifie à l’approche des nuits sombres de l’hiver. » Ben Mallinson, directeur de la Ruth Gorse Academy, a déclaré: «Nous sommes une excellente école et nous travaillons incroyablement dur pour nous assurer que nos élèves savent ce qu’ils peuvent accomplir. Nous les aidons à devenir des individus bien équilibrés et notre priorité absolue est de les protéger. «J’avais 13 ans à l’époque» «Mais ici, à notre porte, ils sont quotidiennement exposés à des risques importants pour la sécurité, une représentation effroyable de ce qui constitue des relations normales et saines, et des preuves d’une consommation massive de drogues. «Je suis extrêmement fier de nos étudiants qui se sont portés volontaires pour exprimer leurs inquiétudes sur ce qu’ils vivent chaque jour. Il est clair qu’il faut agir et que cette expérience doit prendre fin. » Une élève de l’école a déclaré: «Il y a deux ans, alors que j’étais en uniforme scolaire, on m’a demandé en allant à l’école si j’étais une prostituée et si j’étais ouverte aux affaires. J’avais 13 ans à l’époque. »Elle a ajouté:« Il est honteux que le conseil permette que cela se produise et que nous devions en faire l’expérience. Ils ne feraient pas subir cela à leurs propres enfants, alors pourquoi nous le font-ils? Une étude indépendante de la zone gérée commandée par le conseil municipal de Leeds et menée par l’Université de Huddersfield a déclaré qu’elle avait été «généralement réussie». travailleurs du sexe pour améliorer leur sécurité et leur santé. Cependant, selon la revue, une campagne de publicité visant à jeter un regard plus positif sur la région pourrait être nécessaire. Le conseil municipal de Leeds a été contacté pour commentaires.

