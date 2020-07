La chaîne répond à Twitter «  Karens  » de manière hilarante – .

Natation adulte – Cartoon Network

Adult Swim a répondu de manière hilarante à Twitter ‘Karens’ après avoir appelé à l’annulation de la chaîne destinée aux adultes.

Dans le monde en ligne dans lequel nous vivons, rien n’est à l’abri de la soi-disant « culture d’annulation » où des hordes de personnes se rendent sur Twitter pour déclarer que quelque chose ou quelqu’un, qui a prétendument mal agi, « est terminé » ou « est annulé ».

Au fur et à mesure que 2020 avançait, nous avons vu un nombre toujours croissant de ces « annulations » et il ne faudra certainement pas longtemps avant que tout le monde et tout soit annulé par Twitter.

La dernière cible de la culture d’annulation de Twitter a été Adult Swim, l’adolescent plus âgé et la branche adulte de Cartoon Network, célèbre pour des émissions telles que Poulet Robot, The Venture Bros. aussi bien que Rick et Morty.

Ces derniers jours, le bloc de programmation a été critiqué par les soi-disant «Karens» de Twitter qui ont critiqué Adult Swim pour avoir influencé négativement leurs enfants.

Cependant, les fans de Adult Swim et de la chaîne elle-même se sont manifestés pour répondre.

Twitter ‘Karens’ vise Adult Swim

Toute la fureur à propos de Adult Swim a semblé commencer lorsqu’un utilisateur de Twitter du nom de @ soonergurl74, qui a maintenant défini son compte comme privé, a tweeté avec colère à propos de la programmation diffusée sur Cartoon Network après des heures.

Le tweet original a cependant été capturé par d’autres sur Twitter et se lit comme suit:

«Cartoon Network après des heures. Ils te le jettent au visage. Ils espèrent que vous n’êtes pas le genre de parents qui surveillent ce que vos enfants regardent et font. Ils sont occupés à les conditionner. Que voyez-vous ici? Je vois des sorcières maltraiter les bébés. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas drôle. »

Le tweet comprend une vidéo du court-métrage Adult Swim, PreBirth, qui est apparu dans l’émission Off the Air en 2018.

Adult Swim est le meilleur lmfao 🤣 Karen « Ils ne peuvent pas arrêter ce qui va arriver. » Adult Swim « Peut contenir des matières absurdes que les kAreNs pourraient ne pas trouver appropriés. » pic.twitter.com/ULTxhlPEjd – BLM PrettyBirdCreations (@bird_creations) 21 juillet 2020

Adult Swim répond de manière hilarante

Pendant la chaleur de «l’annulation» d’Adult Swim, le compte Twitter officiel de la chaîne a tweeté: «Nous ne savons pas non plus», faisant référence à la nature apparemment absurde de ce qui se passait.

Ceci a été suivi par un «rappel amical» de Adult Swim de la clause de non-responsabilité qui apparaît avant le début du bloc de programmation à 20 h, qui se lit comme suit: «Adult Swim peut contenir du matériel mature que certains téléspectateurs peuvent ne pas trouver approprié.»

Pendant la plage horaire Adult Swim, les fans ont même remarqué un certain nombre de messages sarcastiques et humoristiques qui sont apparus à la suite de cette controverse en ligne.

Opinion: Qu’y a-t-il dans un nom?

L’argument entier qui a éclaté à propos du contenu pendant le bloc Adult Swim s’effondre dès que vous regardez son titre.

Natation pour adultes. « ADULTE‘ Nager.

Cartoon Network ne pourrait pas être plus clair que ce qu’ils montrent est destiné aux adultes et donc les personnes qui se plaignent que ce n’est pas adapté aux enfants déclarent vraiment l’évidence tout en soulignant le fait qu’elles ne surveillent pas ce que leurs enfants regardent.

Pour Adult Swim, être si blasé d’être «annulé» est compréhensible car ils ne se sont jamais cachés du fait que les émissions de la chaîne s’adressent définitivement aux membres plus âgés du public.

