La chaîne de télévision linéaire Netflix testée en France – / Film

Pour ceux qui ne veulent pas de décision, Netflix déploie une nouvelle fonctionnalité: une chaîne de télévision. Mais uniquement pour la France. Netflix lance Direct, une nouvelle chaîne de contenu de style linéaire 24/7 similaire au type de programmation que vous obtenez avec la diffusion standard et la télévision par câble, qui sera testée auprès de ses abonnés en France.

Selon un rapport de Variety, Netflix lance une nouvelle chaîne de contenu organisée appelée Direct pour ses abonnés français. La chaîne présentera des contenus sélectionnés de longs métrages et d’émissions de télévision français, internationaux et américains disponibles sur le service, permettant à ceux qui sont paralysés par la prise de décision d’avoir un avant-goût du puits infini de contenu du streamer.

Sur son site Internet, Netflix a indiqué avoir choisi la France pour tester sa première chaîne linéaire en raison de la «consommation de la télévision traditionnelle [in France]. » Il a ajouté que « de nombreux téléspectateurs aiment l’idée d’une programmation qui ne les oblige pas à choisir ce qu’ils vont regarder. »

Netflix a déclaré dans un communiqué:

« Que vous manquiez d’inspiration ou que vous découvriez Netflix pour la première fois, vous pourriez vous laisser guider pour la première fois sans avoir à choisir un titre en particulier et vous laisser surprendre par la diversité de la bibliothèque de Netflix. »

Direct sera accessible via le site Web basé sur le navigateur de Netflix et sera initialement disponible en France uniquement, après avoir déjà été déployé dans certaines régions hier avec des plans d’extension à une plus grande partie du pays jusqu’en décembre. La France compte neuf millions d’abonnés Netflix en bonne santé qui peuvent fournir un terrain d’essai suffisant pour le streamer, mais il a été supposé que cette nouvelle fonctionnalité est une sorte de branche d’olivier de Netflix pour le pays, qui a été notoirement appréhendé avec le streamer des festivals comme Cannes et avec des théâtres français ont été bien documentés.

Ce n’est pas la première fois que Netflix lance une fonctionnalité qui résout l’indécision des téléspectateurs. Le streamer a précédemment lancé un bouton «Shuffle» qui jouerait les titres qu’il pense que l’abonné aimerait au hasard, à partir de ses recommandations. Cependant, cela a été organisé par utilisateur et par le précieux «algorithme». Netflix Direct proposera une liste fixe de programmes qui sera la même pour tout le monde. De cette manière, Netflix Direct est remarquablement similaire au fonctionnement de la programmation traditionnelle de télévision et de câble … ce qui soulève la question de savoir si Netflix cherche à concurrencer les réseaux avec sa nouvelle fonctionnalité. Mais étant donné que cette nouvelle fonctionnalité en est encore à ses débuts de test dans un pays, et compte tenu de la façon dont Netflix a déjà perturbé l’industrie du cinéma et de la télévision telle qu’elle est, ce ne sera probablement pas un facteur majeur de si tôt.

