La certification sans fil révèle des surprises sur les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung

Les prochains écouteurs sans fil de Samsung ont passé la certification sans fil en Corée et en Indonésie, révélant des détails intéressants qui contredisent peut-être les fuites précédentes.

Des fuites sur le nouveau modèle sont apparues au cours du mois dernier. La certification chinoise a révélé la taille prévue de la batterie de 473 mAh, tandis qu’un Le dépôt d’une marque déposée aux États-Unis a conduit beaucoup à croire que Samsung avait choisi «Galaxy Buds Beyond» comme surnom des véritables écouteurs sans fil.

Cependant, comme MySmartPrice découvert, l’appareil a été enregistré en Indonésie sous le nom de Galaxy Buds Pro, et non de Galaxy Buds Beyond. Il s’agit clairement du même appareil que ceux divulgués précédemment, partageant le même numéro de modèle SM-190, conduisant à quelques théories différentes sur la nomenclature.