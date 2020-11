La centrale Galaxy S20 + de Samsung est en vente à un prix absolument insensé

Alors qu’une bonne affaire sur un smartphone ultra-haut de gamme comme Le Galaxy S20 + de Samsung est pas vraiment difficile à trouver de nos jours, la centrale électrique de 6,7 pouces reste à un prix prohibitif pour la grande majorité des utilisateurs d’Android.

À moins que vous ne soyez prêt à sauter à travers un certain nombre de cerceaux de transporteur différents et à acheter deux unités au prix d’un, à échanger un appareil éligible ou à porter un numéro de téléphone existant, le plus bas que vous puissiez espérer trouver ce mauvais garçon par le la fin de l’année est probablement de 900 $ environ.

Ce n’est certainement pas un mauvais prix à payer pour un produit phare qui coûte normalement 1200 $ débloqué, mais B&H Photo Video peut en fait aller beaucoup plus bas que cela pour le moment … à une condition. À savoir, vous devrez vous contenter de la variante SM-G985FD dans une teinte Cosmic Black, Cosmic Grey ou Cloud Blue, qui n’est pas conçue spécifiquement pour le marché américain. Au lieu de cela, cela est principalement destiné à être utilisé en Amérique latine, mais cela ne signifie pas que cela ne fonctionnera pas très bien sur les réseaux américains.

En fait, vous pouvez activer le Galaxy S20 Plus à prix réduit sur AT&T et T-Mobile sans aucun problème. Le seul problème est que vous ne pourrez pas utiliser les vitesses 5G de votre nouveau combiné sur l’un des deux fournisseurs de services sans fil GSM ou l’utiliser de quelque manière que ce soit sur Verizon.

Là encore, ces vitesses 5G ne sont de toute façon pas très bonnes aux États-Unis pour le moment, vous ne manquerez donc pas grand-chose si vous décidez d’appuyer sur la gâchette ici.

À 679,99 $, le Le Galaxy S20 + a incontestablement beaucoup à offrir, même avec la prise en charge de la 5G hors de l’équation, y compris un superbe écran Dynamic AMOLED 2X capable de rafraîchir votre contenu à une vitesse fulgurante de 120 Hz, une batterie massive de 4500 mAh, à la pointe de la technologie La puissance de traitement du Snapdragon 865, 8 Go de mémoire, un total de quatre caméras orientées vers l’arrière et une combinaison haut de gamme d’aluminium et de verre pour sa construction résistante à l’eau.