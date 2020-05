La CBLDF proteste contre la caricature politique satirique ordonnée par TRUMP

Crédits: Nick Anderson



Le Comic Book Legal Defence Fund, la voix de l’industrie de la bande dessinée pour la défense de la liberté d’expression, dirige une coalition protestant contre le retrait d’un dessin animé satirique du président Donald Trump par le dessinateur en chef Nick Anderson, récompensé par le prix Pulitzer, du marché en ligne Redbubble. Le dessin animé constitue un discours protégé par le premier amendement, et sa suppression utilise à mauvais escient les mécanismes destinés à protéger la propriété intellectuelle comme moyen de supprimer le discours protégé.

Le 18 mai, le Daily Kos a rapporté que Redbubble avait supprimé des produits contenant le dessin animé d’Anderson « The Trump Cult », basé sur des allégations sans fondement de violation de marque de Donald J. Trump pour President, Inc, citant l’utilisation de personnages portant des chapeaux MAGA. La campagne Trump a abusé du mécanisme de reddition de comptes de Redbubble pour supprimer l’expression politique sous la forme de parodie, de critique et de satire protégées par le Premier Amendement.

Le CBLDF et les partenaires de la coalition Association of American Editorial Cartoonists, American Library Association, Office for Intellectual Freedom, The Authors Guild, Freedom to Read Foundation, National Coalition Against Censorship et PEN America ont publié une lettre appelant Redbubble à rétablir les listes de produits de M. Anderson d’affirmer son engagement envers les droits de ses vendeurs – et ses propres droits de premier amendement.

«Les campagnes politiques n’ont pas pour effet de supprimer la liberté d’expression, et c’est précisément ce qui se passe ici», explique le directeur exécutif du CBLDF, Charles Brownstein. «La campagne de réélection du président est interdite en utilisant abusivement des outils conçus pour protéger les droits de propriété intellectuelle comme moyen de censurer les commentaires politiques légitimes. Le premier amendement protège M. Anderson, Redbubble et tout autre marchand fournissant une plate-forme pour publier la parodie, la critique et la satire des fonctionnaires. Nous demandons instamment à Redbubble de réintégrer le travail de M. Anderson. »

Le Comic Book Legal Defense Fund fournit des ressources juridiques et éducatives pour protéger les droits du premier amendement du domaine de la bande dessinée et servir sa communauté.