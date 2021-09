La Casa de Papel aura sa version américaine : le titre est Jigsaw et se déroulera à Brooklyn

La Casa de Papel est l’une des séries les plus populaires du réseau de streaming Netflix et est devenue la production espagnole la plus regardée au monde. Et ce, grâce au fait que Netflix l’a commercialisé dans tous les pays qu’il touche, et qu’il a été doublé dans les langues cibles. Aux États-Unis, elle est en vogue depuis la sortie de la cinquième saison, il y a quinze jours.

Money Heist, le titre anglais de La Casa de papel, aura désormais une version adaptée au public américain, mais cette fois, le casse le plus célèbre de Netflix se déroulera à Brooklyn.