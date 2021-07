La Casa de Papel : ce surprenant spin-off qui pourrait sortir après la fin de la série

Les producteurs de La Casa de Papel ont suggéré que les signes semblent bons pour une prochaine série de suites sur l’un des personnages les plus énigmatiques de tous, mais ils ont certaines conditions.

La cinquième saison de La Casa de Papel apportera les histoires du Professeur (joué par Álvaro Morte) et de son équipe à une conclusion explosive dans quelques semaines sur Netflix. Cependant, les fans demandent toujours une suite ou un spin-off du phénomène espagnol de Netflix, qui pourrait éventuellement devenir une réalité.

La Casa de Papel : Le professeur est le cerveau de tout le plan de la série

Le showrunner Alex Pina et le directeur Jésus Colmenar ont teasé qu’un possible spin-off dans l’univers de La Casa de Papel pourrait éventuellement être en préparation. La série prendra fin avec sa cinquième saison, le premier lot d’épisodes sortant sur Netflix en septembre suivi de la seconde moitié en décembre.

Cependant, la série espagnole est devenue l’une des séries les plus populaires de la plateforme de streaming ces dernières années, et les téléspectateurs en veulent toujours plus. Après les appels à une série dérivée axée sur le cerveau de la bande Le professeur (Álvaro Morte), le réalisateur de la série, Jesús Colmenar, a expliqué pourquoi il hésitait à le faire.

“Son histoire, ses raisons, son pourquoi… seront déjà racontées dans La Casa de Papel, mais on sait que les spin-off d’un personnage très mineur qui attire beaucoup l’attention fonctionnent, et vous pouvez créer une nouvelle série basée sur sur son histoire”.

Sa réticence à s’engager dans un spin-off basé sur Le Professeur pourrait également refléter certaines rumeurs entourant la nouvelle saison. Plusieurs fans pensent que l’ingénieux braqueur de banque serait assassiné au cours de la saison 5, donc un éventuel spin-off sur le Professeur devrait être situé dans le temps avant les principaux événements de La Casa de Papel.

La Casa de Papel : Un spin-off pourrait se concentrer sur un autre personnage

Si la spéculation est vraie, une série de suites basée sur des personnages comme Rio (Miguel Herrán), Tokyo (Úrsula Corberó) ou même Alicia Sierra (Najwa Nimri) pourrait être plus probable. Mais, comme l’a répété Jesus Colmenar, la plupart des histoires des acteurs secondaires ont déjà été explorées dans des flashbacks tout au long de la série.

Le créateur et showrunner de La Casa de Papel, Álex Pina a également fait écho à la réticence du réalisateur à s’engager dans une suite. Et puisque Alex Pina s’est déjà engagé dans un certain nombre de nouveaux projets avec Netflix y compris la nouvelle saison de Sky Rojo qui vient de sortir, il faudra peut-être un certain temps avant qu’il ne retourne dans l’univers de La Casa de Papel.