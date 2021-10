La Casa de Papel : Ce souvenir de la série qu’Úrsula Corberó emporte toujours avec elle

Un éventail classique en tissu, une trousse dentaire complète comprenant du fil dentaire, des lunettes de soleil, des cartes de crédit, des écouteurs portables et même un paquet de jambon ibérique salé sont quelques-unes des choses que vous pouvez trouver dans le sac à main de Tokio.

Cependant, un article se démarque de tous les autres, à savoir un bocal de fines herbes, des herbes aromatiques concentrées qu’elle a achetées dans une pharmacie en Thaïlande pendant le tournage de la troisième saison de La Casa de Papel.

“C’est un pot d’herbes qui sent très bon, que j’ai acheté en Thaïlande”, explique Úrsula Corberó et précise qu’il s’agit d’une sorte de Vicks VapoRub, que l’on débouche et que l’on sent, et que c’est un remède fantastique pour les maux de tête, car elle n’est pas une grande fan des médicaments chimiques artificiels.