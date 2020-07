‘La Casa de Papel’ signe Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado pour sa cinquième et dernière saison

Chaque histoire a sa fin. « La Casa de Papel » (Money Heist) dira au revoir à ses abonnés avec sa cinquième et dernière saison. La fiction Netflix, produite par Vancouver Media, commencera les enregistrements de son bloc final lundi prochain, 3 août 2020, au Danemark, suivi plus tard en Espagne et au Portugal, selon les rapports d’EW. Cette fois, la saison aura 10 chapitres, deux de plus que d’habitude. Mais ce n’est pas la seule nouveauté, deux signatures espagnoles de premier plan rejoignent la grande distribution de fiction dans leurs derniers opus.

Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado, dédicaces de ‘La Casa de Papel’

L’international Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado signent pour la saison 5 de « La Casa de Papel ». Le joueur de Castellón a de l’expérience sur la plateforme de paiement avec des fictions telles que «Sense8», «Narcos» et «Sky Rojo», avec le même producteur de la série de braquages. Bien que Criado fasse ses débuts dans une production Netflix originale, les utilisateurs de la société connaissent déjà certaines de ses œuvres telles que «Live without permission» ou «Plastic Sea», disponibles dans son catalogue.

Pour le moment, on ne sait pas quels personnages joueront la dernière saison de ce phénomène mondial, bien que tout semble indiquer qu’ils devront résister à la bande de voleurs de la Banque d’Espagne. « Nous essayons toujours de rendre nos adversaires charismatiques et intelligents. Dans ce cas, dans le genre de guerre, nous recherchons des personnages dont l’intelligence peut être mesurée par rapport à celle d’El Profesor », a déclaré à EW le créateur et producteur exécutif Álex Pina.

La saison la plus épique

La cinquième saison sera le résultat final de l’histoire qui a commencé à la National Mint and Stamp Factory. C’est du moins l’intention, mais nous savons déjà comment ils sont dépensés. Bien sûr, ils promettent de se dire au revoir en grand avec « la partie la plus épique de tout ce que nous avons filmé », mais aussi « plus extrême et sauvage » et avec une soif de vengeance pour le « camarade déchu » de la quatrième saison. « Nous passons d’un jeu d’échecs plus intellectuel à une guerre stratégique: attaque et confinement »Dit Pina.