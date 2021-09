La Casa de Papel saison 5 : Quel est le vrai nom du Professeur dans la série ?

in

Comme nous le savons, tous les personnages de la célèbre bande criminelle de La Casa de Papel utilisent des pseudonymes avec des noms de ville à la place des leurs, mais il y en a un en particulier qui a toujours suscité la curiosité des fans de la série à succès : le nom du Professeur.

Les enjeux sont encore plus élevés cette fois-ci, car la bande en tenue rouge revient pour former un autre plan d’évasion diligent dans La Maison du Papier Saison 5 Partie 1. Le cinquième épisode retrouve la bande après la capture du Professeur (Álvaro Morte), les laissant sans plan pour fuir la Banque d’Espagne. Les personnages auront également un nouvel adversaire à vaincre lorsque l’armée sera impliquée.

La Casa de Papel : les fans se demandent quel est le vrai nom du professeur

Le vrai nom du professeur est Sergio Marquina, qui est un personnage récurrent de La Casa de Papel en tant que cerveau du groupe de braquages.

En plus d’être le cerveau de l’opération, d’avoir orchestré le braquage à la Monnaie royale et à la Banque d’Espagne, Sergio est aussi le frère de Berlin. Sergio porte également le pseudonyme de Salvador « Salva » Martín, dont le grand-père s’est opposé aux fascistes en Italie. De plus, Sergio entretient une relation puissante avec sa femme Raquel Murillo, car le créateur de la série, Álex Pina, a qualifié leur relation de “très romantique”.

Le personnage du professeur était à l’origine destiné à être le narrateur de la série, mais le créateur a choisi de garder Sergio le « bourreau de travail », c’est ainsi qu’il a été décrit par l’acteur qui joue le personnage.

Sergio est joué par Alvaro Morte, un acteur espagnol de 46 ans dont le rôle de premier plan dans Hospital Central lui a ouvert la porte à une carrière de 20 ans dans le métier. Le prochain projet de Morte le mettra en vedette dans la prochaine série fantastique La roue du temps, où il incarnera Logain Ablar.

La Casa de Papel s’achèvera le 3 décembre avec la deuxième partie

Maintenant que nous avons donné un vrai nom à l’alias du professeur, nous avons répertorié tous les personnages principaux de La Casa de Papel avec leurs vrais noms et pseudonymes :

Tokyo – Silène Oliveira

Lisbonne – Raquel Murillo

Berlin – Andrés de Fonollosa

Moscou – Agustin Ramos

Nairobi – Agata Jiménez

Rivière – Anibal Cortés

Denver – Ricardo / Daniel Ramos

Stockholm – Monica Gaztambide

Helsinki – Mirko Dragic