La Casa de Papel saison 5 : on sait enfin quel personnage jouera Miguel Ángel Silvestre

Pour La Casa de Papel 5, les personnages qui nous ont fascinés au cours des quatre saisons précédentes reviennent. Avec plusieurs mystères à venir, l’un d’entre eux a été révélé, et il s’agit du rôle que jouera l’acteur Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) dans la série, qui rejoindra le casting pour faire ses adieux à la série à succès.

Quel rôle joue Miguel Ángel Silvestre dans la saison 5 de La Casa de Papel ?

Le personnage que Miguel Angel Silvestre incarnera ne sera lié qu’à Tokyo (Úrsula Corberó), qui n’aura de contact avec lui que par le biais de flashbacks, puisque l’acteur donnera vie à l’ex-petit ami décédé de Tokyo, auquel il était fait référence dans la première saison.

Comme on s’en souviendra, c’est l’échec d’un braquage au cours duquel son partenaire est mort qui a conduit Tokyo à faire partie de la bande du professeur. Les souvenirs de la jeune fille, dans ce final de série, la ramèneront donc aux jours précédents ce qui raconte l’histoire centrale. Le personnage de Miguel Ángel Silvestre a été tué avant ces événements et il est très peu probable qu’il revienne vivant, car Tokyo porte le collier en mémoire de son petit ami décédé.

De quoi parle La Casa de Papel 5 ?

Comme nous l’avons laissé dans la saison précédente, le hold-up de la Banque d’Espagne est le nouveau hold-up du gang, qui sera cette fois-ci coincé comme jamais auparavant par la police, et l’armée s’est jointe à l’opération, ajoutant un peu plus de drame et d’action aux épisodes.

Pendant ce temps, le professeur est retenu prisonnier par Alicia, qui est à un stade avancé de sa grossesse, mais qui le garde enchaîné et le soumet à la limite de la torture. Ce sera l’un des drames à résoudre pour que la série puisse se poursuivre, car l’évasion du professeur de cette situation est vitale pour la suite de la série.

Pendant ce temps, les membres du gang sont à l’intérieur de la banque, assiégés par les forces de sécurité. Ils doivent vivre leurs propres conflits internes qui les amèneront à réfléchir sur la façon dont ils se sont retrouvés dans cette situation compliquée.

Quand sortira La Casa de Papel 5 ?

Les premiers épisodes seront disponibles sur Netflix le 3 septembre, tandis que les cinq épisodes restants seront disponibles le 3 décembre, nous offrant ainsi l’adieu définitif à l’émission la plus réussie de l’histoire de la télévision espagnole.