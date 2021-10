La Casa de Papel Saison 5 Partie 2 : Nouveau teaser, Le Professeur est prêt à tout

La Casa de Papel touche à sa fin ; il ne reste plus que cinq épisodes, et Netflix a publié le deuxième teaser. La fin est proche.

La Casa de Papel, le drame policier espagnol à succès qui a été lancé sur Netflix en 2017 et est rapidement devenu l’un des drames les plus regardés de la plateforme, s’achève avec la saison 5. La première partie est disponible dans le catalogue, tandis que les cinq épisodes restants seront publiés dans le monde entier le 3 décembre. (spoilers sur la saison 5)

La fin est proche pour les braqueurs. Netflix a publié ce mercredi 13 octobre un deuxième teaser de ce à quoi les fans doivent s’attendre alors que la série s’achève et tient en haleine des millions de téléspectateurs dans le monde.

Depuis le 3 septembre, les fans ont eu droit à une conclusion douce-amère de La Casa de Papel, en raison d’un décès majeur récent. À qui viendra le tour maintenant pour les cinq derniers épisodes ?

Comme le révèle le nouveau teaser de la deuxième partie de la saison 5 de La Casa de Papel, le Professeur déclare que personne d’autre ne mourra à la fin de ce grand casse, qui maintient l’équipe enfermée dans la Banque d’Espagne pendant plus de 100 heures, décrit le synopsis officiel de la saison 5.

Ils ont réussi à sauver Lisbonne, mais leur moment le plus sombre est arrivé après la perte de l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a aucun plan d’évasion. Alors que tout semble aller pour le mieux, un ennemi bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affrontés entre en scène : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire est proche, et ce qui a commencé comme un vol va se transformer en guerre.

La Casa de Papel : Partie 5 | Teaser Volume 2 VF | Netflix France

La bande-annonce de la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel révèle que Le Professeur est prêt à tout

Dans moins de deux mois, la partie 2 de la saison 5 de La Casa de Papel arrive sur Netflix avec son final palpitant. Le premier teaser a été diffusé il y a plusieurs semaines, et l’on s’attend à ce qu’avant la première, nous ayons un autre aperçu pour nous faire une idée de la façon dont les choses vont se passer pour le Professeur.

Le casting du dernier hold-up, comprend Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, EnriqueArce, Rodrigo de la Serna. On y retrouve également Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga et Mario de la Rosa.

Il ne nous reste plus qu’à patienter jusqu’au 3 décembre pour voir le final de La Casa de Papel. En attendant, vous pouvez toujours revoir les épisodes des saisons précédentes sur Netflix.