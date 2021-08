La Casa de Papel promet une saison 5 à couper le souffle dans la bande-annonce très attendue de la partie 1

La guerre entre le gang aux masques de Dali et les autorités sera diffusée en deux parties : la première partie de cinq épisodes démarre le 3 septembre sur Netflix.

À un mois de la sortie de la première partie de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papela, Netflix vient de publier la bande-annonce officielle des cinq premiers épisodes qui constitueront la dernière ligne droite de ce qui est sans aucun doute l’une de ses séries vedettes. Contrairement à ses précédents volets, tant l’équipe dirigée par Alex Pina et Esther Martínez Lobato que la plateforme de streaming ont décidé que la saison qui clôturera l’histoire addictive du gang des braqueurs en combinaison rouge sera diffusée en deux parties. La première partie sortira très prochainement, le 3 septembre 2021, tandis que la seconde et dernière sera disponible le 3 décembre de la même année et, oui, ce sera leur adieu définitif.

La casa de papel : Partie 5 - Volume 1 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Ci-dessus, vous pouvez voir le premier trailer officiel de la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel, qui reprendra là où la quatrième saison s’est arrêtée et nous montrera les membres de la bande dans une situation vraiment extrême à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Enracinés, Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente) et leur compagnie vont devoir trouver un moyen de réaliser leur dernier grand casse alors que, à l’extérieur, les autorités sont également prêtes à ne pas les laisser s’en sortir.

L’avant-première publiée par la plateforme de streaming ne laisse aucune place au doute : l’équipe de La Casa de Papel a sorti le grand jeu dans une cinquième saison qui promet d’amener les braqueurs les plus célèbres de la télévision au point le plus extrême de leur vie.

D’après le synopsis officiel du cinquième volet, il ne fait aucun doute que la bande va vivre l’un de ses pires moments maintenant que l’inspectrice Sierra (Najwa Nimri) les a rattrapés et qu’en plus, ils ont perdu l’un des leurs (Nairobi), ce qui les laisse dans une situation vulnérable… probablement la plus complexe dans laquelle nous les avons jamais vus :

“Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a aucun plan pour s’échapper. Alors qu’il semble que rien ne puisse empirer, un nouvel ennemi arrive, bien plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand hold-up de l’histoire est proche, et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en une guerre”. “Nous faisons de notre mieux pour générer un sentiment de fin de saison ou de série dans ce premier volume”, promet Alex Pina à propos de cette première partie.

Nous découvrirons comment tout cela se terminera dans les cinq épisodes que Netflix diffusera en décembre et qui, maintenant, seront les adieux définitifs à l’histoire, mais la première partie de cette dernière ligne droite est toute proche avec la sortie des 5 premiers épisodes de la saison en septembre.

Si Nairobi (Alba Flores) nous manquera, nous retrouverons Denver, Tokyo (Úrsula Corberó), Rio, Lisbonne, Helsinki (Darko Peric), Palerme (Rodrigo de la Serna), Bogota (Hovik Keuchkerian), Stockholm (Esther Acebo) et Marseille (Luka Peros), qui tentent de résister du mieux qu’ils peuvent. De l’autre côté, cependant, se trouvent les autorités : le colonel Tamayo (Fernando Cayo) et Antoñanzas (Antonio Romero).

Un mois avant le début de la guerre, les poils se hérissent déjà à l’idée de la dernière ligne droite. Le début de la fin de La Casa de Papel sort sur Netflix le 3 septembre 2021.