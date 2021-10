La Casa de Papel saison 5 : Palerme perd les pédales dans la partie 2 (vidéo)

in

La série à succès de Netflix, La Casa de Papel, est sur le point de se terminer alors qu’il ne reste plus que quelques épisodes à diffuser et de nombreux fans se demandent si la série se terminera par le meurtre d’un de ses “collègues” par Palerme.

Le drame espagnol de Netflix, La Casa de Papel, a été annulée l’année dernière par ses créateurs, qui ont annoncé que la cinquième saison serait la dernière série de son histoire. Dans cette optique, tout peut arriver au groupe, y compris un meurtre des mains de Palerme (Rodrigo de la Serna).

La Casa de Papel : Palerme pourrait être à l’origine d’un décès dans les derniers épisodes

À l’origine, Palerme a rejoint la bande car il était un ami de longue date de Berlin (Pedro Alonso) et une connaissance du Professeur (Álvaro Morte). C’est également lui qui a conçu le plan du braquage de la Banque d’Espagne avec Berlin.

Mais comme son ami et son intérêt romantique ne sont plus en vie, on ne sait pas ce qui va lui arriver maintenant. Netflix a publié un clip de la prochaine suite montrant qu’il n’a pas peur de tuer quelqu’un si cela permet de faire le travail.

Alors que l’équipe de La Casa de Papel est réunie, Lisbonne (Itziar Ituño) leur annonce que le Professeur a disparu. Tout le monde commence à penser qu’ils ne pourront pas repartir avec l’or après tout et envisage des moyens de s’en sortir vivants.

La casa de papel : Partie 5 - Volume 2 | Extrait exclusif VF | Netflix France

Mais Palerme ne veut rien entendre, car il est bien décidé à partir avec ses nouvelles richesses. La première partie de la cinquième saison est sortie sur Netflix le mois dernier et s’est terminée par la mort tragique de Tokyo (Úrsula Corberó).

Malheureusement, il reste encore un peu de temps avant que La Casa de Papel ne revienne pour ses cinq derniers épisodes et les créateurs de la série veulent probablement mettre un terme à la bande de braqueurs.

La saison 5 partie 2 de La Casa de Papel sera diffusée à compter du 3 décembre 2021 sur Netflix.