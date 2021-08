La Casa de Papel saison 5 : Arturo Román va-t-il enfin mourir ?

in

Les fans de la série Netflix, La Casa de Papel, attendent avec impatience la sortie de la dernière saison et, à la surprise des téléspectateurs, ils pourraient enfin voir la fin de l’histoire du personnage le plus détesté.

À l’approche de la sortie de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel, les fans sont convaincus que le prisonnier Arturo Roman (Enrique Arce) apparaîtra enfin dans la série, mais pourquoi ?

Les fans ont expliqué que le personnage d’Enrique Arce est sans doute le plus détesté, et pourtant il n’a pas encore été éliminé car sa présence apporte une sorte d’équilibre à la série.

Grâce à cet équilibre subtil et à la haine qu’il a recueillie de tous dans la série La Casa de Papel, sa mort sera extrêmement choquante et suscitera sans doute un certain intérêt.

Au début de la série, Arturo a été présenté comme le directeur général infidèle de la Monnaie royale espagnole et, au fur et à mesure de la progression de la série, les téléspectateurs ont vu beaucoup d’ennuis inutiles à cause de lui.

Sans compter qu’il a également violé Amanda (Olalla Hernández), la secrétaire enlevée du gouverneur de la Banque d’Espagne. Malgré tout ce qu’il a fait, d’autres fans n’étaient pas d’accord avec l’idée qu’il soit tué.

Cependant, les fans devront attendre de regarder la prochaine et dernière saison de La Casa de Papel pour voir si Arturo subit une punition méritée pour ses actions.