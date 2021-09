La Casa de Papel saison 5 : 5 choses que nous savons déjà sur la partie 2

Les cinq premiers épisodes de la saison 5 de La Casa de papel ont été diffusés le 3 septembre. Cinq petites doses d’adrénaline qui nous ont permis de retrouver les braqueurs, mais qui nous ont aussi laissé du miel sur les lèvres. Levez les mains de ceux qui sont restés sur leur faim en voyant le générique de fin ! La bonne nouvelle est que les cinq prochains épisodes clôtureront définitivement le grand casse de l’équipe du Professeur (Álvaro Morte), dont on a hâte de voir la tournure, et qu’il ne reste plus que deux mois et demi à tenir.

Puisque l’ambiance est au beau fixe et que nous avons hâte de décortiquer le dernier volet de la série Netflix d’Álex Pina, nous allons résumer ce que nous savons déjà sur la deuxième partie de la saison 5 de La Casa de Papel. Ça va arriver, qu’on le veuille ou non.

Date de sortie de la partie 2 de la saison 5 de La Casa de papel

Passons aux choses sérieuses : quand pourrons-nous voir les derniers épisodes de La Casa de Papel ? Comme annoncé avec le premier teaser, le final de la série sera disponible sur Netflix à partir du 3 décembre. Trois mois seulement après la première de la première partie, le 3 septembre. 3, 3 y 3… Est-ce qu’ils nous envoient un message ?

Et combien d’épisodes reste-t-il ? Seulement cinq. La saison 5 se compose, au total, de 10 épisodes répartis en deux parties. Il reste donc encore la seconde moitié.

Des personnages qu’on ne verra plus et d’autres morts

Malheureusement, l’une des choses que nous savons déjà sur les épisodes finaux est que plusieurs personnages ne reviendront pas. La première d’entre elles est Tokyo (Úrsula Corberó), qui s’est sacrifiée pour mettre fin à l’escouade de suicidaires qui les avait coincés et, surtout, à Gandía (José Manuel Poga). Une autre personne qui ne reviendra pas est Nairobi (Alba Flores), après sa mort émotionnelle dans la quatrième saison. Deux personnages qui ont joué un rôle clé dans la réussite du plan du Professeur et qui manqueront cruellement aux téléspectateurs.

Ils ne seront probablement pas les seules victimes et nous pouvons nous attendre à un ou deux décès dans la dernière ligne droite.

La rupture arrive

La saison 5 de La Casa de Papel ne va pas se terminer sans une autre mauvaise nouvelle. Cette fois dans le domaine de l’amour. Les cinq épisodes du premier volume ont laissé les germes de la rupture de la relation entre Stockholm (Esther Acebo) et Denver (Jaime Lorente). Peut-être sont-ils utilisés comme un artifice narratif pour créer une tension, mais l’alchimie entre l’agresseur et Manille (Belén Cuesta) nous fait pencher pour la carte de la rupture.

Une saison plus axée sur les personnages

Si ce que vous aimez dans cette série, ce sont les relations entre les personnages et pas tellement l’action, vous allez adorer la deuxième partie de La Casa de Papel. “Les cinq premiers ont une dimension presque guerrière, de genre. Et les cinq autres ont une dimension plus émotionnelle. Où les notes fondamentales des personnages sont poussées pour que cela ferme et ouvre notre chair et notre sang”, a assuré Pedro Alonso (Berlin).

Par conséquent, nous savons qu’il y aura moins de tirs, moins de batailles rangées et plus d’affaires inachevées entre les personnages principaux.

Comment se termine La Casa de Papel ?

C’est la grande question qui sera résolue avant la fin de l’année 2021. Après la mort de personnages importants et le sacrifice final de certains, la situation est un peu plus maîtrisée que dans le précédent volet. Ils sont toujours encerclés par des centaines de policiers et l’armée. Seul un miracle les fera sortir de là.

Ce que nous savons, c’est que cette fin a été très, très bien pensée. L’équipe de scénaristes a été jusqu’à la dernière minute, littéralement, pour écrire le dénouement. Et, même là, ils l’ont changé trois fois de plus.

“Nous étions sur le plateau en train de tout donner et le département de la mise en scène a exigé la dernière version du chapitre 10 et elle n’est pas arrivée parce qu’ils ne l’avaient pas”, révèle l’acteur qui incarne Berlin, “Ils ne savaient pas comment il se terminerait”. Ils ont eu plusieurs idées, bien sûr, comme c’est normal, mais ils n’ont pas réussi à mettre en place le système qui leur convenait. Ils l’ont fait et ensuite ils l’ont changé.

Les cinq épisodes restants de la saison 5 de La Casa de Papel seront diffusés à partir du 3 décembre sur Netflix.