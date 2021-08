La Casa de Papel : Río (Miguel Herrán) dévoile une photo inédite et fait craquer ses fans

in

Au-delà de son intrigue dramatique, La Casa de Papel se caractérise par une distribution de premier ordre. Úrsula Corberó, Álvaro Morte et Najwa Nimri sont quelques-uns des noms les plus populaires, notamment pour la sortie de la cinquième saison.

Mais il y a aussi des protagonistes qui ont déjà quitté la série et nous ne pouvons pas ne pas les mentionner. Par exemple, Miguel Herrán, qui a joué Rio dans La Casa de Papel. Beau, talentueux et très drôle : il a récemment mis en ligne une photo que très peu connaissent et qui a surpris (pour le meilleur) ses fans.

L’acteur espagnol Miguel Herrán a téléchargé cette image sur ses stories Instagram. On le voit chevauchant un poney, très petit, avec deux filles qui pourraient être des amies ou de la famille. Les fans ont remarqué que les traits du visage de Miguel Herrán n’ont pratiquement pas changé depuis.

Qui est Miguel Herrán ?

Miguel Ángel García de la Herrán, plus connu sous le nom de Miguel Herrán, est né à Málaga le 25 avril 1996. Il est un célèbre acteur espagnol, lauréat du prix Goya du meilleur nouvel acteur en 2016.

Il s’est fait connaître pour ses rôles de Darío dans le film A cambio de nada (2015), de Daniel Guzmán ou Río dans la série Netflix La casa de Papel (2017-2021) et de Cristian dans Élite (2018).

En août de cette année, il a commencé à tourner Modelo 77, un film réalisé par Alberto Rodríguez, avec Miguel Herrán et Javier Gutiérrez. Le film se déroule dans la prison modèle de Barcelone en 1977. L’Espagnol y joue le rôle d’un jeune comptable qui a commis des détournements de fonds et qui doit purger une peine de 10 à 20 ans. Afin d’obtenir une grâce, le personnage de Miguel Herrán se joint à un groupe de prisonniers qui s’organisent pour demander une amnistie.

Miguel Herrán compte actuellement près de 14 millions de followers sur Instagram, où il publie des photos de ses projets professionnels, avec ses animaux de compagnie et des muscles incroyables qu’il tire en salle de sport. Pour l’instant, il est célibataire.

Quand la sortie de La Casa de Papel 5 a-t-elle lieu ?

Netflix a dévoilé lundi 2 août la première bande-annonce officielle de la cinquième saison de la série “La Casa de Papel”. Sa sortie est prévue pour le 3 septembre sur Netflix.