La Casa de Papel : la vraie raison du départ de Nairobi de la série Netflix

La mort de Nairobi dans la dernière saison de La Casa de Papel a choqué tous les fans. Quelle est la véritable raison qui a poussé Alba Flores à faire ses adieux à la série qui l’a catapultée au rang de star internationale ?

La quatrième saison de La Casa de Papel a choqué tous les fans avec une perte fatidique : Nairobi a été tuée au milieu du casse qu’elle était en train de réaliser avec la bande qui l’a accompagnée dans les trois premières éditions. Sa perte a choqué non seulement les braqueurs les plus célèbres et les plus craints du monde, mais aussi tous les fans de la série, qui ne comprenaient pas pourquoi.

Cependant, le 3 septembre prochain, La Casa de Papel présentera le premier volume de ce qui sera la cinquième et dernière saison. À tel point que, pendant longtemps, on a spéculé sur le fait qu’Alba Flores pourrait revenir dans la création d’Álex Pina sous forme de flash-back, tout comme Berlin (Pedro Alonso) l’a fait, après son meurtre dans le premier volet.



Cependant, la photo de la fin du tournage pourrait être une indication ou, même, une confirmation que Flores ne fera pas partie des derniers chapitres de cette histoire. Et, par conséquent, beaucoup se sont demandés pourquoi l’actrice a quitté la bande au-delà d’une éventuelle fin de contrat et, curieusement, il y a une explication.



En fait, ce qui a révélé pourquoi Alba a quitté La Casa de Papel, c’est le changement radical de look que l’interprète a opéré sur ses cheveux. La décision de changer de style est due au fait qu’il s’agissait d’une demande pour son nouveau travail : Maricón Perdido, une production qui lui demandait d’avoir des cheveux complètement noirs avec des boucles, très différents de ceux de Nairobi avec des cheveux extrêmement longs et des queues de cheval.

Dans cette nouvelle œuvre, Alba Flores, en plus de son nouveau look, joue une femme nommée Lola, la meilleure amie du protagoniste dans ses années de collège. Cette série est, sans aucun doute, très différente de celles de Netflix, puisqu’il s’agit des mémoires autobiographiques de son créateur Bob Pop dans une bande avec des lumières et des ombres très nécessaires qui coïncidaient avec la semaine de la fierté LGTBQ.