«La Casa de Papel» et «Fariña»

L’été est là et donc, il est temps de s’amuser dans la piscine ou sur la plage, mais aussi chez nous, avec l’aide des meilleurs appareils électroniques, et c’est qu’un après-midi à la maison à côté de la climatisation en regardant une bonne série est sans aucun doute un plan parfait. Donc cette semaine Captain Offers vous apporte les meilleures ventes afin que vous puissiez libérer votre smartphone et votre téléviseur, les meilleurs haut-parleurs pour que vous puissiez profiter de votre musique où que vous alliez et de la série que vous devriez avoir chez vous sans aucun doute.

– T-shirt «Personne ne vit ici»: S’il y a une série dont nous tombons presque tous amoureux, c’est bien cette comédie espagnole mythique; par conséquent, cette chemise est l’option parfaite pour vous vanter d’en être fan mais aussi de préciser que la lutte féministe doit être plus visible que jamais. Nous vous apportons un t-shirt au design unique et c’est là que l’on retrouve la mythique Concha, incarnée par Emma Penella, avec une affiche qui nous rappelle sa phrase la plus mémorable, mais cette fois avec une teinte très féministe. Sans aucun doute, une option parfaite pour tout adepte de la comédie à succès Antena 3.

Acheter: 15,98 euros

T-shirt ‘ANHQV’ et smartphone Xiaomi Redmi Note 8

– Smartphone Xiaomi Redmi Note 8: Si vous souhaitez renouveler votre smparthone, c’est une option qui combine sans aucun doute les meilleures caractéristiques techniques à un prix plus que compétitif. Avec une capacité de 4 Go de RAM et une capacité de mémoire de 64 Go, cet appareil possède un système d’exploitation Android et dispose de cinq caméras; une caméra frontale de 20 MP et quatre caméras arrière qui seront sans aucun doute votre option parfaite pour prendre les meilleures photos aux moments les plus vitaux. De plus, il dispose d’un écran de 6,53 pouces et d’un processeur Mediatek Helio G90T.

Acheter: 149,99 euros

– Roman « Fariña »: Nacho Carretero vous présente l’un de ses romans les plus connus. «Fariña» est l’histoire vraie de la vie de Sito Miñanco, l’un des trafiquants de drogue les plus importants de Galice et de l’histoire de notre pays. Le journaliste et écrivain nous livre cette histoire importante qui a même fini par être « kidnappée » par la justice. Drogues, passion, envie, meurtre et tension sont les éléments essentiels de ce roman qui révèle au millimètre tout ce qui s’est passé entre les années 80 et 90 dans la communauté galicienne.

Acheter: 17,95 euros

«Vis a vis» et «Fariña

– Série complète «Vis a vis»: L’histoire de Macarena et Zulema est sans aucun doute l’une des plus spéciales à la télévision et pour cette raison, avoir la série complète « Vis a vis » est sans aucun doute l’une des options les plus remarquables si vous êtes fan du célèbre couple de télévision de Globomedia fiction, Antena 3 d’abord et FOX Espagne plus tard. Ce pack comprend toutes les saisons au cours desquelles vous rencontrerez les prisonniers charismatiques de Cruz del Norte et Cruz del Sur; entrant aussi dans votre histoire où la douleur ne manquait pas, mais aussi l’amitié et l’amour. Une histoire qui a sans aucun doute marqué la télévision en Espagne.

Prix: DVD: 63,04 euros / Blu-ray: 41,49 euros

Téléviseur Samsung Crysal UHD 2020: Si vous voulez voir les meilleures séries et émissions de télévision avec la meilleure qualité, c’est sans aucun doute un téléviseur qui s’adaptera parfaitement à vos options. Il dispose d’un processeur Crystal 4K avec une qualité d’image impressionnante grâce à un processeur qui parvient à optimiser les couleurs et la plage dynamique élevée (HDR). De plus, il a la technologie HDR 10+, c’est Smart TV, il a un son intelligent, détectant ainsi les variations et s’adaptant au type de scène, et il a également la fonction One Remote pour contrôler vos appareils connectés avec votre télécommande.

Acheter: 329,99 euros

Téléviseur Samsung et haut-parleur portable

– Enceinte portable Ultimate Ears Boom: Si vous aimez écouter de la musique et que vous voulez le faire à la maison, à la piscine, à la plage ou dans votre résidence secondaire, ces enceintes portables Ultime Ears Boom 3 sont parfaites. Ils ont la technologie Bluetooth qui vous permettra de les emmener partout et d’avoir une qualité sonore parfaite. Il a un son spatial de 360 ​​°, vous pouvez créer des listes de lecture pour Apple Music et Deezer Premium à partir de l’appareil et il a également une charge sans fil Power UP, il est flottant, étanche et fonctionne avec la même technologie de batterie que certaines des voitures électriques les plus populaires.

Acheter: 114,99 euros

– Smartphone Samsung Galaxy M21: Voulez-vous avoir en main l’un des meilleurs smartphones du marché? Ce Samsung Galaxy M21 peut être l’une des options qui convient le mieux à vos besoins. Il dispose d’un processeur chipset Exynos 9611 Octa core 2,3 GHz + 1,7 GHz, d’une batterie lithium-ion haute performance de 6000 mAh, d’une triple caméra (48 MP principale, caméra de profondeur 5M, caméra ultra grand angle 8MP et caméra frontale de 20MP) et a également dans sa configuration 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Acheter: 229,00 euros

Smartphone Samsung Galaxy M21 et ‘Fariña’

– Série complète ‘Fariña’: L’histoire de Nacho Carretero a fait le saut sur le petit écran de la main du célèbre producteur de télévision Bambú Producciones («Velvet»). « Fariña », qui à son époque était la fiction la plus récompensée par la critique au cours de son année d’émission, a un casting de luxe dirigé par Javier Rey, Tristán Ulloa, Antonio Durán ‘Morris’ et Carlos Blanco, entre autres. Avec eux, nous entrons en Galice dans les années 80 et 90 dans cette fiction qui mélange trafic de drogue avec amour, passion, désir de pouvoir et beaucoup de haine aussi.

Prix: DVD: 28,99 euros / Blu-ray: 29,77 euros

– Haut-parleur intelligent Alexa: Êtes-vous l’un des rares à avoir un haut-parleur intelligent dans votre maison? Nous vous proposons une option compétitive, bon marché et très populaire avec laquelle vous pourrez résoudre ce petit problème. Le haut-parleur Bluethooth Echo Dot (3e génération), ou ce qui est le même, Alexa, est sans aucun doute votre objet technologique essentiel dans votre maison. Disponible en quatre couleurs différentes, vous pouvez contrôler votre musique sur Amazon Music, TuneIn et Spotify; Vous pouvez également demander à Alexa de répondre à vos questions, de consulter les prévisions météorologiques ou de configurer des appareils dans votre maison. Sans aucun doute, une option parfaite pour donner le virage technologique à votre maison dont vous avez besoin.

Acheter: 39,99 €

Funko ‘The Paper House’ et Alexa

– Funko Nairobi: Si vous êtes fan de «La Casa de Papel», il est presque impossible que vous n’ayez pas fini par tomber amoureux du personnage mythique joué par Alba Flores. Avec ce funko, vous aurez le voleur le plus rebelle de The Resistance dans votre maison. Cette figurine de 9 cm est sans aucun doute réaliste et sera votre objet préféré dès qu’elle arrivera chez vous. Rendez hommage au personnage le plus aimé de la fiction et demandez-lui de protéger votre chambre à un prix sans aucun doute très compétitif en termes de marquage. Ce Funko POP! c’est votre choix parfait.

Acheter: 18,71 euros