La Casa de Papel : Álvaro Morte (Le Professeur) annonce une triste nouvelle

Lors d’une récente interview avec l’acteur de La Casa de Papel, Álvaro Morte, il a confirmé son problème de cancer et la dure bataille qu’il a dû mener. Une chose que certains téléspectateurs ont pu remarquer à la façon dont son personnage marche.

Alors que la série populaire de Netflix, La Casa de Papel, se prépare à la sortie de sa cinquième et dernière saison, l’acteur du Professeur, Álvaro Morte, a révélé quelques détails sur son personnage et sa vie personnelle, ce qui a surpris tous les fans.

Selon les détails que Morte a révélés dans son interview pour The Observer, on lui a diagnostiqué une tumeur cancéreuse à la jambe gauche en 2011. Alvaro Morte s’est montré très ouvert par le passé sur cette maladie.

« Je me souviens que le médecin en blouse blanche et au stéthoscope est venu me le dire sans anesthésie.