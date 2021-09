La Casa de Papel saison 5 : on connait désormais les titres des premiers épisodes et un récap de la saison 4

La dernière saison de La Casa de Papel commence ce Vendredi 3 septembre. N’oubliez pas que la fin de la série espagnole à succès sera divisée en deux parties de 5 épisodes chacune.

Alors que le temps a passé depuis la fin de la saison 4, Netflix a sorti une vidéo qui résume en quelques minutes ce qui s’est passé lors des derniers épisodes de ladite fiction. Ensuite, nous vous laissons tous les détails sur ce qui se passera également dans quelques jours.

Que s’est-il passé dans la saison 4 de “La Casa de Papel” ?

La Casa de Papel Partie 4 | Le Récap | Netflix France

Comment s’appelleront les premiers épisodes de La Casa de Papel 5 ?

Épisode 1: Au bout du rouleau

Au bout du rouleau Épisode 2: Tu crois en la réincarnation ?

Tu crois en la réincarnation ? Épisode 3: Bienvenue au spectacle de la vie

Bienvenue au spectacle de la vie Épisode 4: Ta place au paradis

Ta place au paradis Épisode 5: Vis tes vies

De quoi parlera La Casa de Papel 5 ?

Le groupe est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures, ils ont réussi à sauver Lisbonne mais ils traversent l’un de leurs pires moments après avoir perdu l’un des leurs. Le professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il n’a aucun plan pour s’échapper. Alors qu’il semble que rien ne puisse empirer, un nouvel ennemi arrive, bien plus puissant que tous les précédents : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire est proche, et ce qui a commencé comme un vol va maintenant se transformer en guerre.

Les nouveaux épisodes arrivent à l’un des moments les plus incertains pour le Gang : “Ils sont sur la corde raide et il semble que cette fois ce sera la fin pour eux. Mais, une fois de plus, ils vont se ressaisir et se battre jusqu’au bout. Après tout, ils sont la Résistance”.

La distribution de la production comprend Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, Jose Manuel Poga et Mario de la Rosa.

Rendez-vous vendredi 3 septembre sur Netflix pour découvrir les 5 premiers épisodes de la saison 5 de La Casa de Papel.