La Casa de Papel 5 : Quels rôles joueront Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado ?

La saison 5 de La Casa de Papel est la dernière bataille pour le Professeur et son équipe. D’après la bande-annonce publiée le 2 août dernier, la saison commencera avec l’équipe piégée dans la Banque d’Espagne, où elle est bloquée depuis plus de 100 heures ; et avec Alicia Sierra pointant une arme sur l’homme qui se cache derrière tout cela et qui a réussi à rester caché pendant tout ce temps.

Le final arrive avec tout, car l’équipe de la populaire série espagnole a décidé d’impliquer deux nouveaux personnages, joués par Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado. Les fans s’interrogent sur le rôle qu’ils joueront dans La Casa de Papel ; les théories sont innombrables.

C’est en 2019 qu’il a été révélé que l’acteur Miguel Ángel Silvestre rejoindrait la série dans sa dernière saison. Selon les premières théories, il devait d’abord jouer un officier de police en contact avec les voleurs, mais la bande-annonce a prouvé le contraire.

Il semble que le membre de Sky Rojo soit en fait un ex de Tokyo, qui arrive sur les lieux de la Banque d’Espagne prêt à offrir son aide et à empêcher l’attaque militaire qui se prépare de les détruire tous.

Le nom du personnage est encore inconnu, mais il est clair qu’il a un lien fort avec le personnage d’Úrsula Corberó et qu’il est prêt à risquer sa vie pour l’aider.

Dans le cas de l’acteur Patrick Criado, c’est plus compliqué car il n’apparaît pas dans la bande-annonce. Les théories suggèrent qu’il a un lien personnel avec Berlin, un personnage mort il y a quelques saisons, mais qui continue à apparaître sous forme de souvenirs. Certaines images de l’acteur ont été montrées dans la série et cela a conduit les fans à penser qu’il pourrait être le fils de Berlin.

Une autre théorie est que Patrick Criado pourrait jouer l’amant de la dernière femme de Berlin. Grâce aux flashbacks, nous savons que la dernière femme de Berlin s’appelait Tatiana. “Je pense que le nouveau personnage que Patrick Criado va jouer est l’amant de Tatiana”, note une théorie Reddit.

Et d’ajouter : “Vous vous souvenez quand Berlin a dit qu’il ne croirait plus jamais à l’amour après plusieurs divorces ? Tatiana est la dernière épouse de Berlin et il n’y a pas d’autre raison pour qu’un homme ne tombe pas amoureux que d’être trompé”.

“Le personnage de Patrick Criado pourrait être le fils de Berlin et avoir le même âge que Tatiana, et il est possible qu’ils aient eu une liaison lorsqu’ils étaient au Danemark. De nombreuses photos spoilers ont déjà été publiées sur internet et on peut voir le personnage de Patrick Criado à côté de Berlin et Tatiana tout le temps”.

Pour avoir les vraies réponses à toutes nos questions, il ne nous reste plus qu’à patienter encore un peu. La première partie de la saison 5 de La Casa de Papel sera diffusée en sur Netflix le 3 septembre, tandis que la seconde partie arrivera sur la plateforme de streaming le 3 décembre 2021. Au total, il y aura 10 épisodes.