La Casa de Papel : ces 2 personnages auraient pu avoir une meilleure fin

La Casa de Papel se termine sur une fin satisfaisante. La série espagnole à succès de Netflix a développé des arcs narratifs extraordinaires pour chaque personnage, cependant, certains auraient mérité d’avoir une meilleure fin, selon Betanews.

Le 3 décembre, la plateforme de streaming Netflix a enfin mis sur les écrans des fans les cinq derniers épisodes de la série policière espagnole à succès La Casa de Papel. Une série qui a capté l’attention de millions de téléspectateurs à travers le monde depuis sa sortie en mai 2017, tenant tout le monde en haleine à chaque épisode.

La Casa de Papel est l’un des succès les plus marquants de Netflix, non seulement en raison de son scénario captivant chargé d’action, de tension et d’intrigue, mais aussi en raison de la qualité d’interprétation de chacun de ses personnages, qui ont développé des arcs narratifs qui resteront certainement dans la mémoire des téléspectateurs fidèles.

Heureusement, la plupart des personnages sont restés jusqu’à la fin de La Casa de Papel, tandis que d’autres, également aimés des fans, ont été laissés sur le bord du chemin, laissant un goût amer à leurs partisans. Par conséquent, ils ne cesseront pas d’être mémorables au fil du temps.

La vérité est que La Casa de Papel a peut-être présenté des histoires fantastiques pour les personnages, mais les fans disent que certains d’entre eux ont présenté des récits qui auraient pu être mieux exploités et qui auraient dû avoir un meilleur développement ou une fin qu’ils méritaient vraiment.

L’un de ces personnages est Nairobi, le responsable de la qualité de la bande de voleurs qui était chargé de l’impression de la monnaie à la Monnaie pendant les deux premières saisons de La Maison du papier. Dans les troisième et quatrième volets, elle supervise la fonte de l’or à la Banque d’Espagne.

Ángel Rubio a été oublié dans La Casa de Papel et son sort n’a pas été évoqué

En ce qui concerne le personnage joué par Alba Flores, qui est l’un des piliers fondamentaux de la série Netflix, les fans estiment que cette femme courageuse n’aurait pas dû avoir le sort qu’elle a connu aux mains de Gandia, car elle s’est sacrifiée pour les autres, tout comme Tokio (Úrsula Corberó) et Berlin (Pedro Alonso), et aurait donc dû rester jusqu’à la fin de la série.

L’autre est Ángel Rubio, le sous-inspecteur joué par Fernando Soto. En ce qui concerne l’ami policier de Raquel Murillo et l’amant de Lisbonne, les fans disent que bien qu’il ait participé aux deux cambriolages de La Casa de Papel et qu’il ait eu une histoire intéressante, il a été oublié à la fin et il n’a même pas été mentionné comment son arc s’est terminé.