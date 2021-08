La Carte aux trésors sur France 3 : que nous réserve le nouveau numéro dans le Lot-et-Garonne diffusé ce soir ?

Lancée au mois d’avril, la nouvelle saison de « La Carte aux trésors » revient ce mercredi soir le 11 août à 21H05 sur France 3. Et après nous avoir emmenés dans le sud du Tarn, à l’est de la Haute-Garonne, du côté audois de la Montagne noire, cette fois-ci Cyril Féraud va nous emmener découvrir le Lot-et-Garonne. De nouvelles énigmes, de nouveaux participants ainsi qu’un grand moment de suspense nous attendent donc durant cette soirée. Pour l’occasion, nous avons décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur ce nouveau numéro diffusé ce soir.

« La Carte aux trésors », c’est quoi le concept ?

Juste un petit rappel concernant le concept, il s’agit d’un jeu télé dans lequel deux concurrents (rouge et bleu) s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française que la production aura choisie soigneusement. Durant cette compétition, les participants devront résoudre les énigmes afin de trouver la « rose des vents », elle leur permettra par la suite d’accéder au fameux trésor.

À savoir également que chacune de ces épreuves a un lien avec la culture, la géographie, l’histoire ainsi que les traditions de la région. En parallèle, c’est aussi une occasion pour les téléspectateurs de découvrir les richesses du patrimoine local. Sinon, les candidats auront à leur disposition un hélicoptère chacun pour se déplacer et peuvent compter sur l’aide précieuse des habitants pour les aider à avancer plus vite.

Très attendue par beaucoup de Lot-et-Garonnais

Le tournage ayant été réalisé au mois de mai dernier, les habitants de la région n’ont depuis qu’une seule envie, c’est de découvrir enfin le numéro à la télé. De Monflanquin à Duras en passant par Barbaste, Clairac, Gavaudun, Penne d’Agenais, Moirax ou encore Nérac, les moyens techniques de France Télévisions utilisés pour sillonner le département à la découverte des plus belles merveilles ne sont pas passés inaperçus. Les habitants seront ainsi très nombreux ce mercredi soir devant leur écran de télévision pour voir les deux concurrents faire des va-et-vient en hélicoptère afin de résoudre les fameuses énigmes.

Que nous réserve alors le numéro de ce soir ?

Beaucoup de choses vont se passer durant ces deux heures que nous aurons à passer aux côtés de Cyril Feraud et des deux participants. Dans la bande-annonce de « La Carte aux trésors » que nous avons pu voir nos deux concurrents de cette soirée, Delphine et Jean-François. Ils vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le fameux Trésor et se lancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du Lot-et-Garonne. Et pour la première fois, les vieilles pierres des plus beaux forts de France vont enfin nous dévoiler leurs secrets, des passages dissimulés, des galeries souterraines, des portes dérobées ou encore des fontaines miraculeuses, ce numéro promet plein de surprises.

Nos deux candidats devront ensuite aller conter fleurette dans le sillage du roi de France Henri IV, connu pour ses nombreuses conquêtes féminines et survoler les champs pour découvrir la folle histoire de la prune, l’emblème de la région. Dans cette course effrénée aux trésors, Delphine et Jean-François vont aussi faire la rencontre de Janouille, un personnage devenu incontournable dans le Lot-et-Garonne. Pour finir, les deux participants nous emmèneront découvrir la fontaine de Fleurette à Nérac pour chercher un indice important, mais aussi pour trouver la « rose des vents ».

Voilà donc ce qui vous attend durant cette soirée spéciale Lot-et-Garonne. Donc, si vous êtes fans de cette émission présentée par Cyril Feraud ou si vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir, rendez-vous sur France 3 à 21H05 dans « La Carte aux trésors ».