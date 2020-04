La Canadienne Christine Sinclair toujours au premier plan malgré les frustrations de la quarantaine

Enfermée dans «The Last Dance», avec plus de six millions de téléspectateurs au cours du week-end, Christine Sinclair a regardé les deux premiers épisodes de la mini-série mettant en vedette les Chicago Bulls de 1997-1998. Comment lors des entraînements, Michael Jordan n’a eu aucun problème à critiquer ouvertement ses coéquipiers, même les vétérans – appelant Ron Harper et Toni Kukoc au cours d’une même scène – alors que les choses ne se sont pas déroulées comme MJ.

Les séances d’entraînement pour Équipe Canada sont fermées aux médias et au public, et de façon anecdotique, seuls quelques détails ont émergé au fil des ans de ce qui s’est passé dans ces séances d’entraînement à huis clos. Mais sous le commandement de Sinclair, le ton ne pouvait pas être plus différent que celui que connaissaient les Bulls à cette époque.

« Je ne suis certainement pas le, comme Michael Jordan. Je ne me moque pas des gens », a déclaré Sinclair à Sportsnet dans une large interview jeudi. «Je pense qu’aucune de mes équipes sur lesquelles j’ai travaillé n’a opéré de cette façon. Je suis définitivement le leader par l’exemple. J’ai mis le travail. Tant l’équipe nationale que les Portland Thorns sur lesquelles je joue, c’est une question de croissance. Beaucoup de petites discussions ont lieu.

«En basket-ball, un individu peut simplement dominer un match. Le football est vraiment un sport d’équipe. Tactiques, travailler ensemble, comprendre les choses. »

C’est ce que Sinclair, comme beaucoup d’entre nous, a dû faire depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé durement l’Amérique du Nord le mois dernier. Elle était avec l’équipe nationale en France lorsque la crise a pris le devant de la scène. Sur le chemin du retour, Sinclair s’est arrêtée en Floride pour attraper son chien – mais a ensuite appris qu’une quarantaine de 14 jours était nécessaire pour atterrir sur le sol américain. Depuis, elle est dans la région de Tampa.

« Le terrain de golf près de chez moi est ouvert, donc je travaille sur mon jeu de golf », sourit Sinclair. «Je n’ai jamais autant joué au golf de ma vie que je l’ai fait au cours des six dernières semaines.»

Sinclair dit qu’elle « manque désespérément » de sports, manque de se réveiller le matin du week-end pour regarder la Premier League et n’est pas entrée dans des classiques qui ont été rejoués sur les réseaux sportifs. Son raisonnement: « Je ne peux pas regarder un match dont je connais le score. »

Pour passer le temps, elle a organisé des spectacles et a continué l’entraînement hors terrain six jours par semaine, en éliminant les exercices de course et d’intervalle. L’entraîneur de force avec l’équipe nationale a organisé des appels Zoom pour que les joueurs participent à des séances d’haltérophilie et jeudi, le plan était de participer à un cours de boxe virtuelle.

« C’est juste un temps limité avec le ballon, ce que je déteste », a déclaré Sinclair.

Tout ce qu’elle peut vraiment faire maintenant avec le ballon qui a fait d’elle la meilleure buteuse du monde, c’est le frapper contre un mur du fond, tout comme elle l’a fait à l’âge de cinq et six ans. Dit Sinclair: « C’est amusant, mais idéalement, vous voulez vous entraîner avec votre équipe, vous savez? »

Ce qu’elle pensait qu’elle ferait maintenant, pour préparer Tokyo 2020, qui devait initialement ouvrir dans trois mois. Sinclair a déclaré que la décision de reporter les Jeux olympiques de cet été à l’année prochaine était «100% la bonne décision».

« Pour moi, personnellement, je ne voulais pas me préparer pour les Jeux olympiques sur mon pont ou sur une pelouse en bas de la route », a déclaré Sinclair. «Vous voulez être à votre meilleur dans ces moments culminants. Maintenant, nous avons encore une année pour aller mieux. »