La Californie ouvrirait une enquête antitrust de Google

Le procureur général de Californie aurait ouvert une enquête antitrust sur Google.

L’État rejoindrait la majeure partie du pays et le ministère de la Justice pour lancer des enquêtes.

Google peut être confronté contrôle antitrust dans son état d’origine.

Politique Des sources affirment que le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a ouvert une enquête antitrust sur Google. On ne sait pas exactement dans quel domaine d’activité l’enquête se concentre, mais l’affaire serait distincte de celle impliquant 48 États, le district de Columbia et Porto Rico. Ils se concentrent sur la domination de Google sur les marchés de la technologie publicitaire et de la recherche.

Les porte-parole du bureau de Becerra et de Google ont refusé de commenter. Le porte-parole de Becerra a déclaré que sa politique ne consistait ni à confirmer ni à nier l’existence d’enquêtes.

C’est un grand pas pour la Californie. Alors que l’État a une histoire de passionnément lancement d’affaires antitrust, il était manifestement absent de l’enquête multi-États lancée en septembre 2019. Bien que l’État n’ait pas expliqué son absence, il a des lois antitrust qui sont parfois interprétées de manière plus vague que leurs homologues fédéraux et peuvent inclure la restitution ou des sanctions similaires.

Ce n’est pas la seule pression légale sur Google. Le chef de la société Sundar Pichai a accepté de témoigner le 27 juillet pour un panel judiciaire de la Chambre aux côtés des PDG d’Amazon, d’Apple et de Facebook. Les politiciens de tout le pays sont préoccupés par le pouvoir des plus grandes entreprises américaines, et il y a une possibilité distincte qu’ils exigeront des changements dans le but d’améliorer la concurrence.