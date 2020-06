La Bundesliga en direct aujourd’hui: voir LASK – SK Rapid Wien à la télévision, en direct et en direct

La déduction de six points du LASK a encore accru la course aux places internationales. Le SK Rapid, qui se prépare maintenant à décrocher la deuxième place du championnat, pourrait en bénéficier énormément – mais vous devriez décider vous-même du duel direct contre Linz. SPOX vous montre où regarder les jeux à la télévision, en direct et en direct.

LASK vs. Score rapide: 0: 0

Buteur:

Malgré l’augmentation rapide de Linz ces dernières années, les résultats continuent de parler clairement pour Hütteldorfer. Sur les dix derniers matches, seuls trois sont allés aux Hautes-Autrichiennes, les sept restants ont été perdus. Y compris le 0: 4 dans la Raiffeisen Arena début décembre.

De plus, le LASK a commencé la phase post-corona de manière sous-optimale et n’est qu’à un moment donné, tandis que Rapid, d’autre part, en a obtenu six et a clairement mis Sturm Graz à leur place lors du dernier match. Donc, si le LASK ne veut pas perdre la connexion vers le haut, trois points doivent être utilisés.

LASK – SK Rapid: les files d’attente

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Hollande, Michorl, Andrade – Balic, Raguz, Frieser

Banque: Gebauer – Ramsebner, Renner, Reiter, Haudum, Tetteh, Klauss

Rapide: Knoflach – Ullmann, Greiml, Hofmann, Auer – Grahovac, Ljubicic, Schwab, Petrovic – Kara, Arase

Banque: Gartler – Fountas, Schick, Stojkovic, Knasmüllner, Kitagawa, Velimirovic

Groupe maître: la 25e journée

Bundesliga en direct: LASK contre Rapide à la télévision et en direct

Le jeu est exclusivement sur l’émetteur payant Ciel Être visible. L’émission commence à 17 h 30. Sky Sport 1, où la conférence avec le jeu parallèle WAC vs. Hartberg sera vu. Le jeu unique est activé Sky Sport Austria 2 Être visible.

Le jeu est également diffusé aux abonnés via Sky Go à voir, le jeu ne fonctionne pas sur la télévision gratuite. Après le match du soir, des résumés de tous les matchs seront diffusés ORF.

Linz ASK contre SK Rapid dans le téléscripteur en direct

Alternativement, vous pouvez suivre le jeu sur notre LIVETICKER.

Les plus grands moments de l’Autriche en Europe 1/22 Les clubs autrichiens ont connu de nombreux grands moments en Europe. La montée de LASK en huitièmes de finale de la Ligue Europa est un autre épisode étonnant. Nous regardons les plus grands succès de la compétition internationale. 2/22 En 1983 et 1984, le Wiener Autriche a connu une manche spéciale: en mars 83, les violettes Diego Maradonas FC Barcelona ont éliminé en quarts de finale des vainqueurs de coupe d’Europe et n’ont échoué qu’en demi-finale au Real Madrid. 22/03 L’année suivante, le club des favoris avec Prohaska, Polster, Koncilia & Co. est entré en huitième de finale de la Coupe UEFA et a éliminé l’Inter Milan 2-1 et 1-1. Plus tard, Tottenham a terminé en quart de finale. 22/04 Europa League, huitièmes de finale en 2017/18: après une victoire 2-1 au match aller, Salzbourg a un 0-0 devant son propre public pour éliminer le BVB et se qualifier pour la première fois en quart de finale. 5/22 Lors de la saison 68/69, Rapid a battu le Real Madrid après deux performances exceptionnelles en huitièmes de finale du Championnat d’Europe contre le Real Madrid (1-0 et 1-2). Les quarts de finale étaient contre Manchester United (0-0 et 0-3). 6/22 Salzbourg a accédé à la finale de la Coupe UEFA lors de la saison 93/94. Très gros: en huitièmes de finale après un 0: 2 au Sporting, le match s’est retourné en prolongation. Puis Francfort et Karlsruhe ont été conquis. En finale, Salzbourg a perdu face à l’Inter Milan. 22/07 Lors de la Coupe des clubs champions européens lors de la saison 58/59, le club de sport de Vienne a perdu 1: 3 contre la Juventus au match aller, mais a détruit l’équipe de Turin 7-0 au match retour. Deux tours plus tard ont suivi contre le Real Madrid. 8/22 Prohaskas Autriche a évoqué 77/78 lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe. Cardiff, Kosice, Hajduk et Dinamo Moscou ont été éliminés. En finale, les violettes ont été stoppées par le RSC Anderlecht (0: 4). 22/09 En novembre 1956, Rapid bat le Real 3: 1 après une défaite de 2: 4 au match aller. À l’époque, il n’y avait pas de règles de buts à l’extérieur – sinon Rapid aurait grimpé. Le jeu de décision s’est perdu 0: 2 devant 90 000 spectateurs à Madrid. 22/10 En février 2014, Red Bull Salzburg a humilié le légendaire Ajax Amsterdam 3-0 et 3-1 lors de la phase à élimination directe de la Ligue Europa. Les acteurs exceptionnels: Mane, Kampl, Soriano et Alan. 22/11 En 1987, le FC Tirol entrait dans les demi-finales de la Coupe UEFA: Innsbruck a battu le FC Torino de manière sensationnelle 2-1 après un 0-0 au match aller. Hansi Müller et Peter Pacult se sont rencontrés. En demi-finale, ils ont été éliminés contre Göteborg. 22/12 Sturm a célébré de nombreux succès internationaux sous Ivan Osim. Probablement le plus gros: les vainqueurs du groupe CL de la saison 2000/2001 après un sensationnel 2-2 à Galatasaray. Toujours dans le groupe: Glasgow Rangers et Monaco. 13/22 Après une victoire 2-0 à Zagreb, l’Autriche a dû trembler pour entrer en phase de groupes CL: les Croates étaient déjà 3-1 à Vienne. Mais Kienast a ensuite réussi la phase finale de l’objectif de connexion, ce qui a poussé les violettes dans la phase de groupe. 14/22 Au cours de la saison 95/96, Rapid s’est rendu en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne. Le Sporting, le Dinamo Moscou et le Feyenoord ont été éliminés en chemin. En finale, Rapid a failli échouer 0-1 au PSG autour de Youri Djorkaeff. 15/22 Rapid était 84/85 dans le vainqueur de la finale de la Coupe d’Europe. Le grand moment des quarts de finale: Après un 0: 3 à Dresde, les Allemands ont été balayés du stade avec 5: 0 au match retour. Rapid Everton a perdu 1-3 en finale. 16/22 Le SK Rapid a éliminé l’Aston Villa préférée deux fois en deux ans. Pour la première fois dans la saison 09/10 avec 1: 0 et 1: 2 et a déménagé dans la phase de groupes de la Ligue Europa. L’année suivante, Rapid a marqué 1-1 lors du match aller et a gagné 3-2 à l’extérieur. 17/22 83/84, l’Underdog Sturm a atteint les quarts de finale de la Coupe UEFA. Sportul, alors le grand Hellas Verona & Leipzig, a été exclu de la compétition. Puis le Graz a échoué à Nottingham Forest – « grâce » à une mauvaise décision de l’arbitre Yuschka. 18/22 Football Allemagne pouvait à peine en croire ses yeux: le WAC s’est précipité 4: 0 par Marco Roses Borussia Mönchengladbach lors de sa première apparition en Ligue Europa. Le parc Borussia? Massivement sous le choc. Weissman, Leitgeb (2x) et Ritzmaier se sont rencontrés. 19/22 Le grand moment de RB Salzburg lors de la première apparition en CL n’était pas moins impressionnant: l’équipe de Jesse Marsch a rasé le KRC Genk 6-2, le jeune Erling Haaland s’est immortalisé avec un tour du chapeau. 20/22 Le feu d’artifice que LASK a tiré contre le PSV début novembre est unique dans l’histoire du club: l’équipe de Linz a battu le Néerlandais 4-1. LASK a ensuite reniflé le Sporting Lisbonne 3-0. 21/22 Le coup d’État a été un succès! Après de fortes apparitions en phase de groupes, l’équipe de Linz avec AZ Alkmaar a éliminé le deuxième de l’Eredivisie lors de la seizième finale. Au match aller, c’était suffisant pour un 1: 1 … 22/22 … au match retour, LASK était stable sur la défensive et largement efficace à l’offensive: une victoire 2-0 à domicile a finalement assuré la promotion en huitièmes de finale. De nouvelles sphères pour le LASK!

