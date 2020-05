La BS6 Skoda Superb 2020 arrive beaucoup plus cher qu’avant!

Skoda a lancé le lifting BS6 Superb en Inde pour un prix de départ de Rs 29,99 lakh pour la variante sportline et Rs 32,99 lakh pour la variante L&K. Les prix du Superbe ont augmenté de près de Rs 4 lakh.

Skoda a finalement lancé le BS6 Superb en Inde après un long intervalle depuis son arrêt à l’ère BS4. La Skoda Superb 2020 est livrée avec des changements cosmétiques subtils à l’intérieur et à l’extérieur, mais le plus grand changement est son cœur. La BS6 Skoda Superb 2020 est disponible en deux variantes – Sportline et Lauren & Klement (L&K). La variante Superb Sportline est disponible pour un prix de Rs 29,99 lakh tandis que la variante Lauren & Klement (L&K) a été au prix de Rs 32,99 lakh, tous les prix, hors showroom. Les prix de la Skoda Superb 2020 ont augmenté de près de Rs 4 lakh, avec la voiture BS4-spec au détail entre Rs 26 lakh à Rs 31,50 lakh.

Pour les mises à jour de style subtiles, la 2020 Superb obtient de nouveaux phares Full Matrix LED, les premiers pour toute voiture Skoda. Le faisceau de phares lui-même est plus élégant qu’auparavant et présente également de nouveaux détails. Le barrage d’air sur le pare-chocs s’étend maintenant sur toute la largeur de la voiture et abrite également les feux de brouillard LED nouvellement conçus. En outre, la calandre papillon signature est entourée d’une bande chromée plus large. À l’arrière, le logo Skoda a été remplacé par le lettrage SKODA écrit en gras.

Il s’agit de la nouvelle variante Sportline de la Skoda Superb.

Il y a quelques différences visuelles entre la Sportline et les variantes L&K. La variante Sportline est dotée d’une calandre noircie, d’ORVM noirs, d’un toit contrasté et d’inserts noir brillant sur les pare-chocs et le long de la fenêtre. La variante L&K obtient le chrome pour toutes les garnitures noires brillantes de la variante Sportline comme la calandre, les pare-chocs et la ligne Windown. Les ORVM sont cependant de couleur carrosserie dans le cas du L&K. En outre, les conceptions de roues en alliage pour les deux variantes sont très différentes. La Sportline obtient des alliages très sportifs tandis que la L&K adopte une approche plus classe. À l’intérieur, la Superb Sportline reçoit un thème entièrement noir et une garniture rouge contrastée pour accentuer sa personnalité plus sportive.

Intérieurs du lifting Skoda Superb 2020.

À l’intérieur, le Skoda Superb lifting a un nouveau groupe d’instruments de cockpit virtuel et le dernier système d’infodivertissement de VW. L’écran d’infodivertissement a été légèrement repensé et une nouvelle fonction de charge sans fil a également été ajoutée au mélange. Les autres caractéristiques de la voiture précédente incluent les sièges avant électriques et ventilés, la climatisation à trois zones, le système audio Kanton, les capteurs de stationnement avant et arrière, le parking mains libres, Android Auto et Apple CarPlay, le régulateur de vitesse, l’éclairage ambiant, le toit ouvrant, hayon motorisé et plus encore. Le L&K Superb est livré avec un revêtement noir et beige bicolore.

La grande nouvelle pour le lifting de la Skoda Superb est cependant ce qui se cache sous le capot. Les moteurs TSI de 1,8 L et TDI de 2,0 L de la voiture précédente ont été abandonnés et, par endroits, vient un nouveau moteur à essence TSI de 2,0 L. Il s’agit de la seule option de moteur proposée. Le moteur produit 190 ch et 320 Nm de couple de pointe est accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses qui a été reprise de la voiture de pré-lifting. Le nouveau moteur à essence de 2,0 L produit 10 ch et 70 Nm de couple de plus que le moteur à essence de 1,8 L sortant. Le nouveau Superb devrait être un peu plus vif en termes de performances que son prédécesseur. Et comme nous l’avons déjà signalé, il n’y aura pas d’option de moteur diesel pour le nouveau Superb.

Si vous optez pour la variante L&K, vous aurez le choix entre cinq couleurs – Lava Blue, Moon White, Business Grey, Magic Black et Magnetic Brown. Cependant, si vous optez pour la variante Sportline à l’allure plus sportive, vous n’aurez pas autant d’options de couleurs à choisir. Ici, vous ne disposez que de trois choix de couleurs: bleu course, blanc lune et gris acier. Actuellement, la Skoda Superb n’a qu’un seul rival sur le marché indien qui est la Toyota Camry hybride au prix de Rs 37,88 lakh, ex-showroom.