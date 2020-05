La BS6 Skoda Rapid TSI est la berline la moins chère de ce segment

Skoda a maintenant lancé le BS6 Rapid TSI avec des prix à partir de Rs 7.49 Lakhs (ex-showroom). C’est la berline la moins chère que vous pouvez acheter maintenant.

Avec la normalisation des normes BS6, Skoda a abandonné le Rapid avec son moteur MPI 1,6 litre et son moteur diesel 1,5 litre. Maintenant, le fabricant a lancé le BS6 Rapid avec un tout nouveau moteur de série parmi toutes les variantes. Il partage le moteur avec BS6 Volkswagen Polo et Vento.

Le prix du BS6 Skoda Rapid commence à Rs 7,49 Lakhs pour atteindre Rs 11,79 Lakhs (ex-showroom). Il continuera avec les mêmes variantes disponibles sur la version BS4. Voici les variantes détaillées des prix sages de la berline:

Variantes Prix Cavalier 7.49 Lakhs Ambition 9,99 Lakhs Onyx 10.19 Lakhs Style 11.49 Lakhs monte Carlo 11,79 Lakhs

Le moteur TSI turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre produit 110 ch et 175 Nm de couple maximal. Le moteur turbocompressé a été conçu de manière à offrir un couple maximal à bas régime entre 1500 et 1750 tr / min. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses et offrira un kilométrage de 18,97 kmpl. Aucune boîte de vitesses automatique n’est proposée pour le moment, mais elle viendra plus tard.

Les fonctionnalités à bord incluent un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse, des ORVM électriques, des classes vert foncé avec verre UV, des capteurs de stationnement arrière, une caméra de stationnement arrière, un volant à fond plat, une climatisation automatique, un volant monté commandes audio et bien plus encore. Pour plus de sécurité, il proposera deux airbags, ABS avec EBD, contrôle électronique de stabilité et contrôle de maintien en côte.

Les options de couleur comprendront:

Cavalier Ambition Onyx Style monte Carlo Options de couleur Acier au carbone, blanc bonbon Blanc bonbon, acier au carbone, argent brillant, brun caramel Lapiz Blue, Candy White Blanc bonbon, acier au carbone, argent brillant, brun caramel Rouge flash, blanc bonbon

Les réservations pour BS6 Skoda Rapid ont déjà commencé chez tous les concessionnaires ainsi que sur leur site officiel. Rapid est désormais la berline la moins chère de ses rivaux, dont Volkswagen Vento (8,86 à 13,29 Lakhs), Honda City (9,91 à 14,31 Lakhs), Maruti Ciaz (8,32 à 11,10 Lakhs), Hyundai Verna (9,31 Lakhs à 15,10 Lakhs) et Toyota Yaris ( 8,76 à 14,31 Lakhs). Les prix de Rapid sont quelque peu en concurrence avec des berlines compactes comme Honda Amaze, Maruti Dzire et Hyundai Aura.