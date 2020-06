La Box TV : vers sa disparition imminente ?

Débarqués dans le commerce en 2003, les box TV commencent à disparaitre de la carte. Concurrencé par la nouvelle application mobile de diffusion, l’ancien boîtier n’est plus prêt à répondre à l’attente de la clientèle.

Après le lancement de l’application B.tv, une application destinée aux Smart TV et au Smartphone, par Bouygues Telecom, l’avenir des Box TV est remis en question. Elle permet aux clients de profiter d’un service « triple play » : une connexion internet à haut débit, un réseau téléphonique et une télévision ADSL. Un service trois en un qui bat toute sorte de concurrence en étant vendu à prix très compétitif sur le marché. Le monde de la télévision a évolué encore une fois avec l’arrivée de cette nouvelle application.

L’application TV, la révolution technologique de la télévision

Deux décennies auparavant, les Box TV transformaient l’image de la télévision vers une vision plus moderne. Actuellement, cette vision va de nouveau être mise à jour par un service plus simple et plus pratique : l’application TV. Disponible sur Play Store, cette dernière possède toutes les anciennes fonctionnalités de la Box TV en y ajoutant quelques touches de modification. L’avènement des chaînes Streaming comme Netflix ou Molotov sur le marché a influencé le mode de visionnage du public. On entre dans une génération où l’IPTV va devenir une tendance et non pas un prestige.

Les Box TV deviennent de plus en plus moins pratiques

L’usage de la Box TV nécessite certaines installations comme un branchement électrique ou branchement de câble HDMI pour se connecter au téléviseur. L’application TV permet d’épargner ces détails en étant installée directement dans la Smart TV. Sans boîtier ni corps physique, la version numérique ne risque pas d’être endommagée ou abîmée.

L’homme actuel se tend vers une révolution plus technologique. Cette attitude est vérifiée par une détermination à vouloir tout numériser. Notamment pour l’évolution de la télévision, la découverte de Bouygues Telecom a fortement inspiré la clientèle. Avec déjà des millions d’abonnés, la publication de la nouvelle façon de regarder s’est révélée un grand succès. Même encore utilisées par la plupart des Français, on sait que dans un futur proche, les Box Tv vont figurer dans le passé. Les nouvelles offres de télévision se presseront dans la version numérique pour se démarquer dans la compétition.