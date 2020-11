La box qui détecte le cancer du sein à domicile remporte le prix international James Dyson 2020

Un appareil qui détecte le cancer du sein en analysant l’urine d’une patiente dans le confort de sa propre maison a reçu le prix international James Dyson 2020.Judit Giró Benet, une étudiante de 23 ans de Tarragone, en Espagne, a été inspirée pour développer un at- à domicile, appareil de test biomédical par diagnostic du cancer du sein de sa propre mère.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Alors que la majorité des cas mammaires actuels sont détectés par des patientes signalant des bosses inhabituelles ou d’autres symptômes à leur médecin généraliste ou une détection lors d’une mammographie ou d’une échographie mammaire, Mme Giró L’appareil de Benet effectue une analyse chimique sur un échantillon d’urine Méthode de détection non invasive L’appareil Blue Box envoie ses résultats dans le cloud, où un algorithme d’intelligence artificielle (IA) réagit à des métabolites spécifiques (molécules) dans l’échantillon qui sont susceptibles d’indiquer la présence de cancer. Son diagnostic est ensuite relayé sur une application sur le smartphone de l’utilisateur.L’appareil est une alternative non invasive, sans douleur, non irradiante et peu coûteuse aux dépistages en milieu hospitalier (Photo: Dyson) La méthode sans douleur et non invasive pourrait encourager un plus grand nombre de femmes à se tester, en supprimant le besoin de se rendre dans un cabinet médical ou un hôpital.Mme Giró Benet a commencé à développer le prototype pendant son diplôme d’ingénieur biomédical à l’Universitat de Barcelona en 2017, avant de déménager aux États-Unis et de commencer à travailler. sur une deuxième version lors de ses études à l’Université de Californie à Irvine (UCI) .Alternative à domicileL’appareil a un taux de classification supérieur à 95% grâce à son puissant algorithme de détection, a-t-elle affirmé.L’étudiant prévoit d’utiliser le prix de 30000 £. de l’argent pour développer l’appareil, déposer des brevets et travailler à des études sur l’homme et des essais cliniques et son objectif ultime de donner à chaque femme dans le monde la chance de prévenir un cancer du sein mortel à un stade avancé. le potentiel d’intégrer le dépistage du cancer dans la vie quotidienne. Cela peut aider à changer la façon dont la société lutte contre le cancer du sein pour faire en sorte que davantage de femmes puissent éviter un diagnostic avancé », a déclaré Mme Giró Benet. En savoir plus Près d’un million de femmes manquent les dépistages vitaux du cancer du sein pendant la pandémie, dit Breast Cancer Now «Le jour où James Dyson m’a dit que j’avais gagné le prix international a été un véritable tournant car l’argent du prix me permettra de breveter plus largement et accélérer la recherche et le développement de logiciels que je fais à l’UCI. Mais surtout, entendre qu’il croit en mon idée m’a donné la confiance dont j’ai besoin à ce stade vital. »Le prix James Dyson a également attribué 30 000 £ à AuREUS System Technology, un matériau fabriqué à partir de déchets de cultures qui recouvre la lumière UV en énergie renouvelable, premier récipiendaire de son nouveau prix du développement durable.Le Tire Collective, un dispositif conçu pour être attaché à une roue de véhicule pour collecter les particules au fur et à mesure de leur libération, qui a été couronné lauréat de la branche britannique des prix en septembre, est devenu coureur -up dans la compétition internationale.

