La bourse commémorative DAVE SIMONS Inkwell décernée à l’étudiant de l’école KUBERT RYUSEI SAWADA

Crédit: Inkwell Awards



Ryusei Sawada Crédit: The Kubert School



Communiqué de presse

L’école Kubert a organisé son événement annuel de remise de bourses plus tôt en mai via une cérémonie de bourse virtuelle via Google Meet, en raison de la pandémie mondiale Covid-19. Le 11e prix de bourse commémorative Dave Simons Inkwell Awards de 1 000 $ a été décerné à Ryusei Sawada, étudiant de deuxième année. L’école a affiché une annonce de tous les lauréats sur son site Web.

Sawada est un artiste en herbe originaire de Tokyo, au Japon, dont le but ultime est de travailler pour des éditeurs comme Marvel, DC et Image en tant qu’encreur / artiste. Il est entré à l’école Kubert dès la sortie du lycée.

Normalement, selon le fondateur / directeur des Inkwell Awards, Bob Almond, l’organisme à but non lucratif enverrait un représentant à l’institution de Dover, NJ pour assister à la cérémonie en direct et féliciter personnellement l’étudiant gagnant. Mais en raison de commandes d’abris sur place, ils n’ont pas pu le faire, et la directrice de l’école, Carol Thomas, l’a informé que l’école avait déjà mis en place un apprentissage à distance, qui restera en place jusqu’à la fin de l’année.

«Il y a eu quelques problèmes de calendrier, mais la cérémonie virtuelle était une excellente idée», a déclaré Almond. «De cette façon, l’heureux gagnant a pu obtenir encore plus de reconnaissance publique. Félicitations au directeur de l’école Mike Chen et au personnel de l’école Kubert pour l’avoir fait malgré de nombreux défis. Nous espérons être là l’an prochain pour serrer la main du vainqueur. »

Les Encriers ont créé la bourse au nom de leur ami artiste encreur et membre du comité, Dave Simons, peu de temps après son décès en 2009, avec l’approbation de sa sœur, Bette Simons.

Dave Simons (1954-2009) était un artiste américain connu pour son travail sur les personnages Conan, Ghost Rider, Red Sonja, Howard the Duck et Spider-Man pour Marvel Comics et «Forgotten Realms» pour DC Comics. Il a également été un scénariste pour l’émission télévisée d’animation primée, « Courage le chien lâche », tout en gérant simultanément l’art pour le spin-off de la bande dessinée de DC. À ce jour, Inkwells a recueilli 11 000 $ en son nom pour des étudiants dans le besoin.