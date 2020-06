La BMW Série 3 GT sera remplacée par une LWB Série 3 en Inde en 2021!

La BMW Série 3 GT, désormais abandonnée, était l’un des modèles les plus vendus de BMW en Inde et son vide sera comblé par la LWB Série 3 en 2021 avec une expérience très prometteuse à l’arrière.

Ce qui est assez surprenant, BMW remplacera la GT 3-Series en Inde par une version à empattement long de la berline 3-Series. La BMW Série 3 GT à empattement long était étonnamment le modèle le plus vendu de BMW en Inde et cela malgré son allure peu conventionnelle. Cependant, la Série 3 GT a été abandonnée à l’échelle mondiale et il n’y a aucun remplacement pour elle dans le pipeline. BMW India comblera ainsi le vide laissé par la 3 GT avec la LWB Série 3 et son entrée dans les showrooms d’ici la mi-2021. Il ne s’agira alors que d’une berline à empattement long dans son segment et pourrait éventuellement bousculer le marché.

Historiquement, la formule à empattement long a toujours bien fonctionné en Inde, du moins dans le segment des voitures de luxe. Si vous regardez la Mercedes Classe S, la BMW Série 7 et l’Audi A8, toutes ces voitures ne sont proposées que dans leurs versions à empattement long ici en Inde. En bas de l’échelle, la Mercedes Classe E qui est la seule berline à empattement long de son segment est clairement un leader du segment. Plus loin, même pour les berlines de direction comme la Skoda Superb, l’empattement long est le pilier du segment. Donner aux Indiens un espace supplémentaire pour les jambes à l’arrière ne fait jamais vraiment de mal.

Tout comme l’Inde, la Chine est un autre marché qui aime vraiment les voitures à empattement long et toutes les voitures mentionnées ci-dessus sont également des voitures LWB en Chine. L’Inde n’est donc pas le premier pays à se doter d’une Série 3 à empattement long car elle est déjà en vente en Chine. L’Inde est cependant le premier marché à obtenir une série LWB 3 à conduite à droite. Mais combien de temps est-il exactement que la série 3 standard? Eh bien, l’empattement de la LWB de la série 3 est plus long de 110 mm que la série 3 standard et cela beaucoup. L’empattement est encore plus long que la GT Série 3 de 41 mm. Donc c’est vraiment beaucoup.

Mais ce n’est pas la longueur ajoutée. Avec l’espace supplémentaire offert, les passagers sur le siège arrière seront certainement plus choyés que dans la Série 3 régulière. Les sièges arrière ont été considérablement améliorés avec 43 mm d’espace supplémentaire pour les jambes et la banquette a également été améliorée avec un meilleur amorti et un renforcement. L’accoudoir central est plus large et les appuie-tête sont plus doux. Vous bénéficiez également d’un toit ouvrant panoramique et d’un éclairage d’ambiance. Les portes plus longues améliorent également l’entrée et la sortie. Il y a donc beaucoup à faire pour que les sièges arrière soient plus confortables.

Sous le capot, la BMW Série 3 LWB (330Li) sera propulsée par un moteur turbo-essence de 258 ch et un moteur diesel de 2,0 ch de 190 ch également. L’empattement long n’est certainement pas une réflexion après coup car il a été développé et conçu aux côtés de la série 3 régulière. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la LWB Série 3 conduise à peu près comme une vraie BMW. Contrairement à la GT de la série 3, le LWB de la série 3 semble à peu près identique à la série 3 standard, à l’exception de la longueur supplémentaire. Il reste donc à voir comment BMW différencie les deux produits. Probablement à un prix autour de Rs 48 lakh – 52 lakh, la BMW Série 3 LWB semble très prometteuse et pourrait offrir une expérience très unique dans son segment.

