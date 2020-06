La BMW Série 2 Gran Coupé a été testée à Pune pendant le verrouillage!

BMW devrait lancer la Série 2 Gran Coupé en Inde d’ici la fin de cette année et avant cela, voici quelques nouvelles images d’espionnage de la voiture testée en Inde.

À la fin de cette année, BMW aura un tout nouveau modèle dans son portefeuille en Inde – la Série 2 Gran Coupé. La nouvelle Série 2 Gran Coupé est non seulement un tout nouveau modèle pour l’Inde, mais c’est également un tout nouveau modèle dans la gamme mondiale de BMW. La voiture devrait être lancée plus tard cette année en Inde, mais avant cela, la BWM Série 2 Gran Coupé a été espionnée à Pune, sa première observation en Inde. La mule d’essai a été vue enveloppée dans un camouflage lourd et portait également du matériel d’essai d’émissions.

Ce sont de nouvelles images de la BMW Série 2 Gran Coupé prises à Pune lors du verrouillage.

Comme on peut le voir sur les photos d’espionnage, la BMW Série 2 est sûrement une belle voiture. Il y a bien sûr la calandre réniforme sans cesse croissante, finie en noir et les phares balayés ressemblent à ceux de la série 1. La nouvelle série 2 reçoit également un pare-chocs avant redessiné de manière agressive avec des évents centraux et latéraux plus grands. La voiture a une allure assez sportive et la ligne de ceinture montante a été magnifiquement conçue pour répondre à la ligne de toit en pente. En fait, de profil, la Gran Série 2 Coupé ressemble beaucoup à d’autres voitures BMW GT comme la Série 5 GT et la désormais abandonnée Série 6 GT. À l’arrière, il y a une ligne d’épaule solide et une botte bien sculptée avec des feux arrière à LED en forme de L de BMW.

Ce particulier semble porter le package M-Sport.

En termes de dimensions, la BMW Série 2 Gran Coupé mesure 4526 mm de longueur, 1800 mm de largeur et 1420 mm de hauteur. Il a un empattement de 2670 mm. En termes de taille, la Gran Series 2 Series est en fait plus petite que la limousine Mercedes Classe A. Le Gran Series 2-Series est un coupé à quatre portes et il est même livré avec des portes sans montant avec un montant B noirci.

La BMW Série 2 devrait être lancée en Inde d’ici la fin de cette année.

A l’intérieur, les sièges sport sont assez confortables avec une bonne position de conduite. Ce n’est pas un élingue très bas et il y a aussi une bonne visibilité. Bien qu’il s’agisse peut-être d’une série 2, BMW n’a pas non plus compromis la qualité de l’habitacle. À moins que vous ne regardiez spécifiquement les parties inférieures du tableau de bord, la qualité, l’ajustement et la finition sont absolument comparables à ceux de la série 3. De plus, le tableau de bord à écran, le volant, les évents de la console centrale et le boîtier autour du levier de vitesses ont été repris de la série 3.

Cependant, la Gran Series 2-Series est certainement une voiture plus étroite que la Série 3 et la cabine elle-même est assez étroite. Les trois places côte à côte à l’arrière ne seront pas très confortables non plus. De plus, l’espace pour les jambes à l’arrière n’est pas aussi important que dans la limousine Mercedes Classe A. Les personnes de plus de 6 pieds auront du mal à se mettre à l’aise. Cependant, avec la liste des équipements et l’ajustement et la finition à égalité avec la Série 3, BMW a fait du bon travail ici.

Le Gran Coupé de la série 2 devrait arriver en Inde avec deux options de moteur. Le 220d sera livré avec un moteur diesel de 2,0 litres de 190 ch, tandis que le 220i devrait obtenir une version légèrement désaccordée du moteur turbo-essence de 1,5 litre de 140 ch qui devrait également faire son travail dans le lifting X1 qui devrait sera bientôt lancé. Les prix de la BMW Série 2 Gran Coupé en Inde devraient commencer aux alentours de Rs 32 lakh, avec des prix pour les variantes haut de gamme allant jusqu’à Rs 38 lakh (ex-showroom).

