La BlizzCon Online sera gratuite

Aujourd’hui aurait marqué la finale de la BlizzCon 2020, et bien que la convention soit annulée pour des raisons évidentes, Blizzard a confirmé que nous obtiendrions un remplaçant en ligne pour le début de l’année prochaine. Aujourd’hui, le président J Allen Brack a organisé une «discussion au coin du feu» sur l’état actuel des jeux de la société et a confirmé que la BlizzCon numérique serait gratuite.

«Nous voulons que ce soit une grande fête virtuelle», déclare Brack, «afin que BlizzConline soit libre de regarder et de participer.» Les dates de la BlizzCon 2021 sont fixées aux 19 et 20 février – je ne pense pas que quiconque l’appelle réellement « BlizzConline » et comme le note Brack, février coïncidera avec le 30e anniversaire de Blizzard.

Blizzard n’a toujours pas confirmé ce que nous verrons lors de l’événement en ligne, au-delà d’un certain nombre de choses axées sur la communauté comme les vitrines de cosplay. Dans la vidéo, Brack aborde brièvement des jeux comme Overwatch 2 et Diablo 4, mais ne confirme pas si nous verrons ces titres à la BlizzCon. Mais Brack ajoute qu ‘«il est prudent de supposer que nous explorons d’autres choses plus loin sur PC, console et mobile également.»

La plupart du temps, la vidéo présente les principales versions récentes et à venir de Blizzard, comme la date de sortie de WoW: Shadowlands et l’extension Hearthstone’s Madness at the Darkmoon Faire. Brack passe également beaucoup de temps à souligner l’approche de l’entreprise pour réduire la toxicité dans son catalogue de jeux multijoueurs en ligne.

La date de sortie d’Overwatch 2 et la date de sortie de Diablo 4 sont toujours en suspens, mais les doigts croisés nous en saurons plus bientôt.

