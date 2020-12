C’était ici, où Blue Smith aurait frappé l’acteur. L’employé a déclaré à la police qu’une paire de coups, un à la mâchoire et un autre à la tempe, l’avait déséquilibré et il était tombé au sol. L’acteur a été transporté dans un hôpital où il a subi un scanner et diagnostiqué une commotion cérébrale. Blue Smith a été arrêté sur une accusation de délit de batterie. La caution a été fixée à 500 $.