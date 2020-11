La bêta ouverte de Override 2 Super Mech League est disponible aujourd’hui sur PS4 et PS5

Remplacer 2: Ligue Super Mech arrive sur les consoles PlayStation à la fin du mois prochain, mais les joueurs peuvent sauter dans le titre de la bagarre mécanique à l’avance. Aujourd’hui, une bêta ouverte est lancée sur PS4 et PS5, où elle restera jusqu’au dimanche 22 novembre. Et le jeu cross-gen sera activé dès le début.

Découvrez la bande-annonce de la bêta ouverte pour Remplacer 2: Ligue Super Mech dans la vidéo liée ci-dessous:

Sur le blog PlayStation, Lucas Croft, responsable des médias sociaux de Modus Games, a expliqué à quoi s’attendre de la version bêta de ce week-end. Les joueurs auront accès à huit des Remplacer 2: Super Mech League liste de 20 mechs. Les huit mechs incluent tous les éléments suivants: Aura, Mya, Pescado, Setesh, Sprinkles, Vidar, Vintage et Watchbot. Ils disposent tous de leurs propres compétences uniques, avec des attaques ultimes et des «capacités de destruction de matériel».

Quatre des huit arènes du titre font également partie de la bêta ouverte sur PS4 et PS5. En tant que tel, les joueurs pourront faire des ravages à travers Remplacer les 2 Arènes de l’Atlantide, du Désert, de la Lave et du Stade. L’Atlantide, le désert et la lave présentent des particularités environnementales distinctives. Par exemple, les joueurs peuvent vouloir garder un œil sur les geysers de lave explosifs. Le stade, en revanche, manque de dangers similaires. Selon Croft, c’est une «arène plus compétitive», qui devrait permettre aux joueurs de montrer leurs compétences mécaniques avec beaucoup plus de flair.

En ce qui concerne les modes de jeu, Remplacer 2 propose des options locales et en ligne pour jusqu’à quatre joueurs. Le mode Versus ouvre la porte à des batailles 1 contre 1, des matchs 2 contre 2, ainsi que des «bagarres à 4 joueurs pour tous». Modus Games a également confirmé les options de Matchmaking en ligne pour les types de match Versus susmentionnés. Le matchmaking sera également disponible dans Control, un tout nouveau style de match King-of-the-Hill. Les joueurs peuvent s’attendre à ces modes et à d’autres lors du lancement le mois prochain.

Jeux Modus ‘ Remplacer 2: Ligue Super Mech arrive plus tard cette année le 22 décembre.

[Source: PlayStation Blog]