La bêta de Marvels Avengers présentera du contenu d’histoire et des missions en coopération

Comme promis précédemment, la table de guerre de juillet pour Les Avengers de Marvel a fourni une analyse approfondie du contenu lié à la version bêta. Et, apparemment, il y en aura beaucoup. Au cours des sessions bêta qui seront mises en ligne le mois prochain, les joueurs auront accès à la séquence du prologue Golden Gate Bridge, à du contenu d’histoire solo et à plusieurs missions en coopération.

La section Golden Gate Bridge est le même gameplay montré dans les démos précédentes. Ce lot particulier de contenu dure environ 25 minutes, permettant aux joueurs de découvrir comment chacun des Avengers joue. Cela devrait également servir de bon indicateur du fonctionnement exact des mécanismes de combat et de traversée. De plus, la séquence du Golden Gate Bridge présentera un certain nombre de pièces arrêtées et un combat de boss avec Taskmaster.

Après avoir terminé la démo du bridge, les joueurs pourront explorer quelques missions d’histoire en solo, chacune mettant en vedette Kamala Khan et Hulk. La première mission emmènera le duo dans le nord-ouest du Pacifique, où ils suivront les archives Olympia et le dernier emplacement connu de JARVIS. Une autre mission d’histoire verra Kamala et Hulk s’aventurer dans la toundra russe. Là, les deux trouveront des «secrets du SHIELD» cachés sous une zone de guerre gelée. Ces deux missions présentent la variété du jeu, avec des installations AIM fermées et des zones plus ouvertes à explorer.

Une fois que les joueurs auront terminé le contenu de l’histoire de la bêta, les zones de largage, les zones de guerre et les salles HARM seront les suivantes dans le menu. De telles expériences permettront aux participants à la bêta de jouer en tant que quatre personnages différents: Iron Man, Kamala Kahn, Black Widow et Hulk. Les salles HARM sont des «simulateurs d’entraînement virtuels», remplis de rencontres de combat basées sur des vagues qui peuvent être jouées en solo, avec une IA compagnon ou en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Les zones de guerre sont des missions qui deviennent jouables avec une IA compagnon, des amis en coopération ou un mélange des deux. le Les Avengers de Marvel La version bêta en comportera cinq au total. Les Drop Zones sont des versions plus petites des missions de War Zone et comprennent généralement un seul objectif. Autant de contenu que la version bêta, Crystal Dynamics promet que ce n’est qu’une partie de l’expérience de jeu complète, avec encore plus à venir après le lancement.

Les fans qui précommanderont sur PS4 pourront accéder à la version bêta le 7 août. Le 14 août, il sera mis en ligne pour les précommandes PC et Xbox One. Ce même jour, une version bêta ouverte sera disponible pour tous les propriétaires de PS4. Et enfin, une version bêta ouverte sur toutes les plates-formes sera déployée le 21 août.

Les Avengers de Marvel lance le 4 septembre. Hawkeye servira de premier personnage jouable après le lancement du titre, bien qu’une date de sortie pour lui reste secrète.