La BBC va montrer le message de dix docteurs qui étaient avant #ClapForOurCarers

À 20 heures tous les jeudis soirs, les Britanniques se dirigent vers leurs portes d’entrée, leurs porches, leurs portes de jardin ou se penchent par leurs fenêtres et applaudissent. Avec des mains applaudies, les coups de casseroles, de cornemuses ou de vuvuzelas. Il s’agit de reconnaître le travail des membres du personnel du NHS et des aidants sociaux en cette période d’épreuve, applaudissant ceux qui risquent leur vie en prenant soin de nous tous. Mais ce jeudi 23 avril, nous aurons une foule de battage médiatique spéciale pour nous faire plaisir, sous la forme de Docteur Who. Tous les dix. Vous ne saviez pas quand vous alliez bien.

Dix acteurs qui ont joué The Doctor dans Docteur Who se joindra à un message spécial à diffuser juste avant 20 heures sur BBC One, dans le cadre de la chaîne Big Night In, un téléthon chante pour la première fois les forces de Comic Relief et Children In Need. Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Jo Martin, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Matt Smith et David tennant donnera un message de remerciement aux médecins et au personnel du NHS.

La soirée comprendra également des performances et des apparitions d’autres Docteur Who étoiles Catherine Tate, Matt Lucas et Peter Kay, aux côtés de Jodie Whittaker. Matt Lucas et David Walliams va reprendre Little Britain pour la première fois en dix ans. Catherine Tate fera revivre avec David Tennant leur sketch Comic Relief avec son personnage d’écolière Lauren qui est éduquée à distance par son professeur Time Lord. La chanson Baked Potato relancée de Matt Lucas a permis de récolter des fonds pour des œuvres caritatives du NHS, nous pouvons donc nous attendre à une interprétation par des stars Étoiles filantes favori. Tandis que Walliams offrira aux fans la possibilité de nommer un personnage dans son prochain livre.

Dawn French reprendra son rôle principal dans une nouvelle version de la sitcom Le Vicaire de Dibley. Alors qu’elle a cessé de s’isoler dans l’allée des confiseries de son supermarché local, elle est maintenant de retour dans son presbytère avec un message d’espoir. Peter Kay dévoilera une nouvelle version all-star Est-ce ainsi que Amarillo. Les téléspectateurs qui souhaitent marcher et être inclus sont invités à se filmer en paysage et à télécharger les images sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BigNightInAmarillo. Un autre single de charité all-star avec Dua Lipa, Chris Martin, Rita Ora Ellie Goulding, Jess Glynne, Paloma Faith, Rag ‘N’ Bone Man est une reprise du morceau de 2003 des Foo Fighters Des moments comme ceux-ci, et obtiendra son premier jeu.

Les autres stars apparaissant dans l’émission de trois heures incluront Matt Baker, Zoe Ball, Sir Lenny Henry, Paddy McGuinness et Davina McCall hébergement, avec Steve Coogan, Rob Brydon, Jack Whitehall, Romesh Ranganathan, Mary Berry Miranda Hart, Little Mix, Sam Smith, et le casting de Les gens ne font rien alignés pour apparaître. Gary Barlow se produira Chanter avec des amis, y compris Liam Payne, Katherine Jenkins et Alfie Boe. le Viens strictement danser les juges ont une nouvelle routine pour que les gens apprennent à la maison à des fins d’exercice. Une EastEnders le quiz de pub virtuel sera organisé par Ian Beale.

BBC La grande nuit visera à lever des millions de livres pour les personnes vulnérables à travers le Royaume-Uni et le gouvernement s’est engagé à égaler tous les dons publics, avec un minimum de 20 millions de livres sterling. Et un petit Docteur Who tout autour.

Le post de la BBC pour montrer le message de dix médecins qui étaient avant #ClapForOurCarers est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.