La BBC publie les sept plans de Doctor Who, Blake et # 039; pour des arrière-plans zoom

La BBC a publié une tonne de photos en haute résolution pour les appels Zoom des gens. Bien qu’ils soient la BBC, ils ne peuvent pas dire Zoom. Comme d’autres solutions logicielles de visioconférence sont disponibles.

Donnez à vos appels vidéo une cure de jouvence, avec cette sélection de plus de 100 ensembles vides des archives de la BBC. Qui n’a pas voulu organiser un quiz de pub du Queen Vic, mener un entretien d’embauche depuis les confins de la cellule de Fletch ou rattraper ses amis et sa famille depuis le pont du Libérateur dans Blake’s 7? Cliquez sur une image pour faire apparaître une version téléchargeable de qualité complète, faites un clic droit et sélectionnez «Enregistrer l’image sous…», puis définissez-la comme image d’arrière-plan dans votre application de vidéoconférence. Cushty!

Et ils ont tout de Swap Shop à Oui ministre à La demi-heure de Hancock à Viens strictement danser à Blankety Blank. Mais ils ont aussi un tas de séries de science-fiction, c’est là que Bleeding Cool entre en jeu. Cela me fait me demander ce que Jude fera avec les éléments suivants de Doctor Who, Quatermass, Blake’s Seven et… La souche d’Andromède. Un peu sur le nez là-bas? Voici les sets Doctor Who et Blake’s Seven… que pouvez-vous en faire? Il est temps d’appeler mon père je pense, je vais utiliser le Masque de la mandragore ensemble je pense.

