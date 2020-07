La batterie et la taille de l’écran du Samsung Galaxy Note 20 5G à la FCC

À ce jour, il est clair que le Le Galaxy Note 20 sera disponible dans les modèles 5G et LTE uniquement, la version 4G semblant viser le marché mondial et les processeurs Exynos sportifs, plutôt que les opérateurs américains.

Le Samsung Galaxy Note 20 5G a finalement obtenu sa liste de certification au FCC sous le déguisement de nom de modèle SM-981B et parmi la myriade de rapports de tests qui MySmartPrice a passé au crible, on peut noter les dimensions réelles de l’appareil, le numéro de modèle de la batterie et les spécifications de la brique de charge.

Taille et dimensions de l’écran du Samsung Galaxy Note 20

À savoir, les dimensions listées du Galaxy Note 20 de 161 mm x 75,2 mm sont plus compactes que les dimensions de 6,39 x 3,04 x 0,31 pouces (162,3 x 77,2 x 7,9 mm) du Note 10+ mais bien plus grandes que le Note 10.

Étant donné que le Note 20 était censé arriver avec un écran de 6,4 « , cette taille n’indique pas vraiment un design plus raffiné, avec les lunettes supérieure et inférieure rasées en plus de celles déjà minces sur les modèles 2019 Note. Maintenant, cependant , la FCC répertorie le Note 20 comme ayant une diagonale d’affichage de « 166 mm », soit environ 6,53 « , ce qui est un peu plus grand, selon la rumeur.

Batterie et vitesses de chargement du Samsung Galaxy Note 20

Le suivant est le Batterie Note 20, notée EB-BN980ABY à la FCC, comme précédemment selon la rumeur. Sa taille était initialement de 4000 mAh, ce qui est beaucoup plus grand que l’unité de 3500 mAh du Note 10, mais la dernière astuce est qu’elle pourrait même être de 4300 mAh, ce qui maintient nos espoirs pour la durée de vie de la batterie du téléphone à écran 1080p élevée.

Le téléphone sera toujours livré avec l’adaptateur secteur 18W EP-TA800 éprouvé de Samsung pour une charge suffisamment rapide, tandis que le Note 20 Ultra 5G est révélé par la FCC pour arriver avec le nouveau chargeur 25W de Samsung.