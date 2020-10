La bataille spatiale EVE Online bat deux records du monde Guinness

EVE Online n’est pas étranger aux affrontements PvP épiques, mais l’une des batailles spatiales les plus récentes du jeu spatial s’est avérée être l’une de ses plus importantes à ce jour. À tel point qu’il a battu deux records du monde Guinness.

Surnommé par la communauté du jeu «Fury at FWST-8», le conflit a duré plus de 14 heures et a impliqué plus de 8 825 joueurs. À un moment donné, 6 557 d’entre eux se débattaient en même temps. Le nombre de joueurs impliqués a permis à EVE Online de remporter deux records du monde Guinness pour la plus grande bataille PvP de jeu vidéo multijoueur et le plus grand nombre de participants simultanés dans un. Curieusement, ces records ont été initialement détenus par EVE Online de toute façon, respectivement lors du «Bloodbath of B-R5RB» de 2014 et du «Siege of 9-4RP2» de 2018.

L’escarmouche interstellaire s’inscrit dans le cadre d’un conflit plus vaste mené par les joueurs qui gronde depuis juillet de cette année. Cela s’appelle «World War Bee 2», et plus de 130 000 joueurs se sont battus pour tenter d’obtenir plus de territoire en jeu. La guerre récente est le troisième conflit universel du genre depuis la sortie d’EVE Online en 2003.

Fury au FWST-8 n’est qu’une bataille dans la guerre en cours. Cela a vu le jour lorsque la coalition PAPI a tenté d’établir une citadelle Keepstar tête de pont dans une région connue sous le nom de Delve. L’Imperium n’aimait pas ça, alors il s’est battu pour détruire le Keepstar et repousser PAPI.

Le développeur CCP Games a déclaré qu’à la suite du conflit, 6 746 navires et la structure Keepstar ont été détruits. En outre, des actifs d’une valeur totale de «1,443 billion ISK (monnaie du jeu) ont été perdus dans cette bataille, soit 18 712 $, dont 705 milliards d’ISK ont été complètement détruits, soit 9 148 $». Oaft.

Vous pouvez consulter un court bulletin d’information dans le style typique d’EVE Online ci-dessous pour un résumé:

Si vous souhaitez vous lancer vous-même dans le jeu, notre guide du débutant Eve Online vous mettra sur la bonne voie.

Partager : Tweet