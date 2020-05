La bataille du jeu de Michael Jordan dévoilée dans un documentaire, NBA

Il a peut-être été intouchable sur un terrain de basket-ball, mais hors du terrain, la kryptonite de Michael Jordan a souvent fait surface sous la forme de jeux de hasard.

Les problèmes de jeu de Jordan ont commencé à attirer l’attention du public au début des années 90, en particulier après avoir été pris dans une affaire criminelle en 1991 pour avoir écrit un chèque de 57000 $ à un homme qui faisait face à des accusations de blanchiment de drogue et d’argent.

Le problème du jeu de la star des Bulls a été abordé dans le documentaire en 10 parties d’ESPN La dernière dance, où son coéquipier Will Purdue a évoqué l’infâme séquence de compétitions de Jordan.

« Michael était compétitif dans tous les domaines, que ce soit sur le terrain de golf ou sur les cartes à jouer », a expliqué Purdue.

« Sa vie n’était qu’une grande compétition.

Michael Jordan était connu pour jouer aux cartes avec Scottie Pippen et Ron Harper pour de grosses sommes d’argent (Getty)

« Scottie (Pippen), Michael, Ron Harper; ces gars-là jouaient aux cartes à l’arrière de l’avion pour de l’argent. Je parle de milliers de dollars.

« Et moi, John Paxson, B.J. Armstrong, nous jouerions au blackjack à l’avant de l’avion pour un dollar par main. »

« (Jordan) sait que nous ne jouerions jamais avec lui dans le dos, parce que c’est juste trop d’argent.

« Mais il montait au front et disait: » Qu’est-ce que vous faites? Ça vous dérange si je joue? «

« Je me souviens que John Paxson le regardait et disait: » Pourquoi diable voulez-vous jouer avec nous? Nous jouons pour un dollar par main « .

« Et je me souviens qu’il l’a regardé et a dit: ‘Parce que je veux dire que j’ai ton argent dans ma poche. »

Michael Jordan en action contre Charles Barkley lors de la finale de la NBA 1993 (Getty)

Les dettes de jeu astronomiques de la Jordanie ont été révélées dans un livre par l’ancien directeur sportif Richard Esquinas, qui a affirmé que la légende de la NBA avait accumulé une dette de 1,2 million de dollars (1,9 million de dollars australiens) à partir de leurs matchs de golf.

Alors que Jordan aimait le jeu, il a clairement indiqué qu’il ne pariait jamais sur les jeux NBA.

« Je ne parie que sur moi-même et c’était le golf », a-t-il déclaré.

« Est-ce que j’aime jouer au blackjack? Ouais, j’aime jouer au blackjack, et la ligue m’a appelé et ils ont posé des questions à ce sujet, et je leur ai dit exactement ce qui se passait.

«Je joue au golf avec des gens tout le temps (à l’époque). Et s’ils veulent jouer, nous jouons.

« Le caractère de ces personnes que j’ai découvert plus tard … J’ai appris cette leçon. Mais l’acte de jouer, je n’ai rien fait de mal. »