La bande-son en vinyle de Friday The 13th Part 8 est maintenant disponible chez Waxwork

Waxwork Records célèbre aujourd’hui le vendredi 13 en mettant en commande une nouvelle bande originale de vinyle. Celui-ci est un doozy, comme le score à Jason prend Manhattan voit une sortie en vinyle pour la toute première fois. Waxwork a remasterisé la partition de Fred Mollin complètement et l’éteindra sur des disques bicolores. C’est un film des années 80 qui atteint son apogée, plein de synthés et de claviers, et tout ce dont nous, les amoureux des années 80, rêvons. le Vendredi 13 la version présente une nouvelle pochette de Anthony Petrie et rend un merveilleux hommage au voyage de Jason de Crystal Lake à Manhattan. Cette version vous coûtera 40 $ et sera expédiée ce mois-ci. Vous pouvez consulter les photos de la sortie ci-dessous et en commander une directement auprès de Waxwork en cliquant ici.

« Waxwork Records est ravi d’annoncer VENDREDI 13ème PARTIE VIII: JASON TAKES MANHATTAN Original Motion Picture Score de Fred Mollin. Sorti en 1989, vendredi 13ème partie VIII: Jason Takes Manhattan est un film d’horreur américain écrit et réalisé par Rob Hedden et met en vedette Kane Hodder dans le rôle de Jason Voorhees. Le huitième volet de la série suit Jason alors qu’il traque un groupe de diplômés du secondaire sur un navire en route vers New York. «

« La partition musicale du film a été composée par Fred Mollin, qui a travaillé avec le compositeur de longue date vendredi 13e Harry Manfredini sur le volet précédent, Partie VII: Le nouveau sang. Jason Takes Manhattan a été le premier film de la série à ne pas présenter Manfredini crédité sur le S’éloignant des cordes et des cors traditionnellement utilisés, la partition de Mollin pour Jason Takes Manhattan est électronique et utilise des claviers et des synthétiseurs numériques populaires à l’époque. «

