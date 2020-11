La bande originale de Pixar Soul aura deux albums séparés – / Film

Dans un peu moins de deux mois, le dernier film de Pixar Âme arrivera sur Disney + le jour de Noël. Ce sera le deuxième film que The Walt Disney Company a envoyé au service de streaming à la suite de la pandémie de coronavrus, et le premier long métrage de Pixar à ne pas sortir en salles aux États-Unis. Mais le film innove également d’une autre manière, car ce sera le premier film Pixar à sortir deux bandes sonores distinctes pour célébrer la musique que nous entendrons tout au long.

L’une des bandes sonores présentera la partition des compositeurs Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont marqué les films de David Fincher Le réseau social, La fille au tatouage de dragon, et Fille disparue. L’autre bande originale comprendra toutes les chansons et arrangements de jazz écrits et interprétés par Jon Batiste, musicien de jazz reconnu et chef d’orchestre pour The Late Show avec Stephen Colbert. Les deux bandes sonores sortiront la semaine précédant l’arrivée du film sur Disney + (et merci à Collider d’avoir attiré notre attention sur cela).

En ce qui concerne la partition de Reznor & Ross, cela ne ressemble à rien de ce que vous avez entendu dans un film Pixar auparavant. Il a une vraie qualité éthérée et d’un autre monde qui s’accorde bien avec toutes les images sauvages qui proviennent du Grand Avant et du Grand Au-delà, les mondes qui traitent des âmes avant et après la vie. Batiste lui-même a essayé de créer une bande-son de jazz qui jouait bien avec cette partition. Lors d’une présentation virtuelle de Pixar Animation à laquelle / Film a été invité, le musicien a déclaré:

«Je voulais trouver une musique de jazz qui avait une forme éthérée et très universelle, accessible avec des mélodies et des harmonies qui avaient le même esprit. Il y a un optimisme en eux, et c’est aussi un peu mélancolique en même temps. Il existe des moyens de moduler et de modifier la clé, et cela vous frappe ici. C’est un sentiment très émouvant. Chaque chanson a ce genre de textures harmoniques, mélodiques et rythmiques, et cela vous amène à un endroit spirituellement.

Même s’il existe deux bandes sonores distinctes publiées par Pixar, Batiste a également parlé de certains des moments où la musique de Batiste correspondait à la partition de Reznor & Ross. Le musicien a poursuivi:

«Même si vous ne savez pas comment le décrire, cela vous met dans un espace tout au long du film lorsque vous entendez cette musique, et cela complète vraiment ce que Trent et Atticus ont proposé. Les moments dans le film où notre musique se rassemble, quand les mondes se heurtent un peu, c’est incroyable comment cela a fonctionné. Je suis vraiment reconnaissant que nous ayons eu la chance de faire ça parce qu’au début, nous n’entendions même pas la musique de l’autre. Puis, au fur et à mesure que le processus commençait, j’ai eu la chance d’entendre une partie de la musique qu’ils faisaient, ils ont entendu une partie de la musique que je faisais, et nous nous sommes réunis à ce moment précis.

Le film promet d’être l’histoire la plus mature et la plus ambitieuse de Pixar à ce jour, et la musique en particulier est quelque chose que j’ai hâte d’entendre en entier le mois prochain. Vous pouvez pré-commander la partition pour Âme sur vinyle d’Amazon pour 15,99 $, et vous pouvez également pré-commander la bande originale du vinyle des chansons de jazz de Jon Batiste sur Amazon pour 19,98 $.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Âme, assurez-vous de vérifier notre réaction à environ 40 minutes de séquences qui nous ont été montrées par Pixar plus tôt cette année. Vous pouvez également avoir un aperçu de la réalisation du film avec notre rapport de la présentation spéciale de presse de Pixar. En attendant, voici le synopsis officiel de Soul:

Joe Gardner (Jamie Foxx) est un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans (Tina Fey), qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qu’il y a de bien dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Âme arrive sur Disney + sur 25 décembre 2020.

